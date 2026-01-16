Haberler

Azerbaycan, Almanya ve Avusturya'ya doğal gaz ihracatına başladı

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), doğal gaz ihracatını Almanya ve Avusturya'ya başlattığını açıkladı. Gaz sevkiyatı, Ocak 2026 itibarıyla İtalya üzerinden gerçekleştirilecek ve Azerbaycan'ın gaz ihracatındaki önemli bir dönümü işaret ediyor.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), Azerbaycan doğal gazının Almanya ve Avusturya'ya ihracatına başlandığını duyurdu.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) yaptığı açıklamayla İtalya üzerinden Avusturya ve Almanya'ya gerçekleştirilen doğal gaz sevkiyatının Ocak 2026 itibarıyla başlandığını duyurdu. Açıklamada, Güney Gaz Koridoru'nun Avrupa ayağı olan Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı (TAP) üzerinden taşınan önemli miktardaki gazın Güney ve Orta Avrupa pazarlarına satışıyla birlikte, Azerbaycan'ın gaz ihracatında yeni ve önemli bir döneme geçildiği bildirildi.

SOCAR'ın Almanya ve Avusturya'ya gerçekleştirdiği gaz tedariki ile birlikte Azerbaycan'dan gaz tedarik eden ülkelerin sayısı 16'ya yükseldi. - BAKÜ

