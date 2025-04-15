Ayvalık'ta Turizm Haftası Coşkuyla Kutlandı

Ayvalık'ta Turizm Haftası turizm öğrencilerinin etkinlikleriyle kutlandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Turizm Haftası ilçe protokolünün de katılımıyla Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin düzenlediği etkinliklerle kutlandı.

Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Cunda Uygulama Oteli'nde düzenlenen etkinlikle; Garnizon Komutanı Hüseyin Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Cengiz Önder, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Çakır, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşlarıyla siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar hazır bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın bir ağızdan seslendirilmesiyle başlayan etkinlikte konuşan Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Baş Yardımcısı Fatih Canbaz, Turizmin, günümüzde sadece ekonomik bir faaliyet olmanın ötesinde; ülkelerin dünyaya açılan penceresi, kültürler arası köprülerin kurulduğu bir alan haline geldiğini vurguladı.

İnsanların seyahat ederken sadece yeni yerler görmeyip; aynı zamanda başka hayatları, kültürleri, lezzetleri ve hikayeleri tanımaya çalıştıklarını kaydeden Canbaz, "Bu durumda turizm, insanları birbirine yaklaştıran, hoşgörüyü artıran ve dünya barışına katkı sağlayan evrensel bir güçtür. Ülkemiz Türkiye, bu anlamda büyük bir hazineye sahiptir. Üç tarafı denizlerle çevrili, dört mevsimin aynı anda yaşanabildiği, tarihi binlerce yıl öncesine dayanan bir medeniyetler beşiğidir. Her bölgesi ayrı bir güzelliğe, ayrı bir kültürel zenginliğe ev sahipliği yapmaktadır. Dünyada turist ağırlamada ilk 5 içerisinde yer alan ülkemizin 2024 yılı turizm verileri incelendiğinde, gelirimiz bir önceki yıla göre yüzde 8,3 artarak yaklaşık 62 milyar dolar olmuş, 2024 yılında ülkemize gelen turist sayısı yüzde 9 artarak yaklaşık 62 milyona yaklaşmıştır. 2024 yılında ülkemiz turizminde ücretli çalışan sayısı ise yüzde 8,8 artarak 1,40 milyona ulaşmıştır. 2025 için hedef 70 milyon turist ve 70 milyar dolar turizm geliri olarak belirlenmiştir. Bu veriler ışığında turizmin, ülkemizin ekonomisi ve kalkınması için hayati bir öneme sahip olduğu söylenebilir. Bu eşsiz coğrafyanın en nadide köşelerinden biri de hiç kuşkusuz Ayvalık'tır. Ayvalık, tarihi dokusu, mimarisi, doğası ve kültürel çeşitliliğiyle sadece Ege'nin değil, tüm Türkiye'nin göz bebeğidir. Osmanlı döneminden kalma taş evleri, daracık Arnavut kaldırımlı sokakları, Rum mimarisinin izlerini taşıyan yapıları ve mis gibi zeytin kokan havasıyla bambaşka bir dünyanın kapılarını aralar. Cunda Adası, Türkiye'nin ilk boğaz köprüsüyle bağlanan adası olmasının yanı sıra, tarihi kiliseleri, edebiyat kokan sokakları, eşsiz gün batımıyla ruhu dinlendiren bir yerdir. Sarımsaklı Plajı, masmavi denizi ve altın sarısı kumsalıyla yaz turizminin gözde duraklarından biridir. Şeytan Sofrası, manzarasıyla sadece göze değil, kalbe de dokunur. ve elbette Ayvalık'ın meşhur zeytinyağı ve Ege mutfağı, ziyaretçilere unutulmaz bir lezzet şöleni sunar. Ancak Ayvalık sadece doğal ve tarihi güzellikleriyle değil, aynı zamanda turizme yaklaşımıyla da örnek bir kenttir. Yerel halkın güler yüzü, sürdürülebilir turizm anlayışı ve doğaya duyulan saygı sayesinde Ayvalık, tekrar tekrar gelinmek istenen bir destinasyon haline gelmiştir. Bu anlamda hem yerel yönetimlerin hem de halkımızın çabaları takdire şayandır" dedi.

Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak başta Ayvalık olmak üzere, ülke genelindeki birçok turizm

bölgesine, hatta yurt dışındaki otel ve restoranlara kalifiyeli elemanlar yetiştirdiklerini hatırlatan Fatih Canbaz, "Okulumuzda Yiyecek İçecek Hizmetleri ve Konaklama ve Seyahat Hizmetleri olmak üzere 2 alanda eğitim öğretim yapılmakta, 4 yıllık eğitim süreleri boyunca 3 yabancı dille öğrencilerimiz desteklenmektedir. Okul süresince ortağımız bir otel grubunun desteği ile öğrencilerimize burs imkanı sağlanmakta, mezun olduklarında istihdam önceliği verilmektedir. Okulumuz sadece mesleki yönden değil, akademik yönden de öğrencilerimize her türlü imkanı sağlamaktadır. Geçen yıl 10 öğrencimizi 4 yıllık fakülte, 21 öğrencimiz de yüksekokul olmak üzere 31 öğrencimizi üniversiteye uğurlamıştır" diye konuştu.

Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Baş Yardımcısı Fatih Canbaz'ın konuşmasının ardından okulun öğrencilerinin el baskısı sistemiyle hazırladıkları fotoğraflardan oluşan serginin açılışı yapıldı.

Uygulama Oteli'nin bünyesindeki Çam Restoran'da hazırlanan ikramların davetlilere sunulmasının ardından, Cunda Mesleki ve Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekibinin gösterileri, Sebahat- Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik konseriyle etkinlik sona erdi.