Ayvalık'ta incir demonstrasyon bahçesi

AYVALIK, BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, "İncirde Çeşit Deneme Bahçesi" kuruldu.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman'ın desteği, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İncirliova İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü arasında yapılan protokol çerçevesinde bölgeye uyumlu incir çeşitlerinin tespiti amacıyla kurulan bahçe, Ayvalık'ın kırsal mahallelerinden Çakmak'ta hayata geçirildi.

Bahçede gerçekleştirilen ilk incir fidanı dikiminde Balıkesir İl İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan'ın yanı sıra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeki Volkan Oral, İncir Araştırma Enstitüsü Müdürü Sabahattin Abay ile ilgili kurumların teknik personelleri hazır bulundu.

Kapama incir bahçelerini arttırmak için Çakmak Mahallesi'nde Ali Hikmet Bacak'a ait 5 bin m2 arazide Sarı Zeybek, Sarılop, Bursa Siyahı, Sarı Orak, Divrek Kara ve ilek (tozlayıcı) çeşitlerinden oluşan 125 adet incir fidanı toprakla buluşturuldu.

Yapılan dikimin ardından yöreye uyumlu çeşitler belirlendikten sonra bu çeşitlerin, düzenlenecek tarla günleri ve çiftçi ziyaretleri ile diğer çiftçilere tanıtılmasının amaçlandığı ve Ayvalık'ta başka kapama incir bahçelerinin oluşturulması ve ilerleyen dönemlerde çoğalmasının hedeflendiği öğrenildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi