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Ayvalık'ta "7. Geleneksel Yılın İlk Zeytin Hasat Etkinliği" düzenlendi

Ayvalık'ta '7. Geleneksel Yılın İlk Zeytin Hasat Etkinliği' düzenlendi
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde "7. Geleneksel Yılın İlk Zeytin Hasat Etkinliği" düzenlendi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde "7. Geleneksel Yılın İlk Zeytin Hasat Etkinliği" düzenlendi.

Ayvalık Ticaret Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve Balıkesir Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Kürlek'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, yeni hasat sezonunun bereketli olmasını diledi.

Balıkesir'in her yönüyle bereketli bir şehir olduğunu belirten Uygur, "İki denize kıyısı olan, tarımıyla, hayvancılığıyla, zeytiniyle, zeytinyağıyla, peyniriyle, termaliyle Rabb'im bütün nimetini bahşetmiş. Yerin altı ayrı bir zenginlik, yerin üstü ayrı bir zenginlik. Balıkesir'imizin insanı da çalışkan ve gayretli." dedi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ise zeytinin bölge kültüründe ve ekonomisinde çok ayrı bir yeri olduğunu vurguladı.

Balıkesir'in yıllık 25 ila 35 bin ton zeytinyağı üretimiyle ülke ekonomisi için önemli olduğunu belirten Ustaoğlu, hasat sezonunun hayırlı olmasını temenni etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da Türkiye'nin en kaliteli zeytinyağının bu bölgede yetiştiğine dikkati çekerek, "Kalitesiyle, aromasıyla Türkiye'de bir numara olarak gösterilir." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kürlek ise ürün miktarında geçen yıla göre artış beklediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İlk hasadımıza başladık ve ilk yağlar üretiliyor. Bu yıl Türkiye'de yaklaşık 400 bin ton zeytinyağı rekoltesi bekleniyor. Sofralık zeytin rekoltesi ise 750 bin ila 800 bin ton civarında tahmin ediliyor. Mahsulün bol olması, ülkemizdeki zeytinyağı fiyatlarını da bir miktar daha uygun hale getirecektir. Bu bağlamda uluslararası piyasalardaki fiyatlara da yaklaşabilirsek zeytinyağı ihracatı da bu yıl artabilir."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve çiftçiler tarafından bahçelerden özenle toplanan zeytinler, fabrikaya getirilerek sıkıldı.

Programa, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Çetin ile çok sayıda üretici ve vatandaş katıldı.

Kaynak: AA
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