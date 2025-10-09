Ayvalık'ta 20. Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali Başlıyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bu yıl 20'ncisi düzenlenecek Ayvalık Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali 16 Ekim'de başlayacak.

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, yaptığı açıklamada, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası ve Ayvalık Belediyesinin desteğiyle bu yıl 20'ncisi düzenlenecek Ayvalık Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali'nin 16-19 Ekim tarihleri arasında yapılacağını kaydetti.

Bu yıl "Turizmin değeri, zeytinyağının başkenti Ayvalık'ta buluşalım" sloganıyla bölgenin iki ana değerini öne çıkaracaklarını belirten Uçar, zeytinyağının kalitesini korumak amacıyla önemli bir projenin hayata geçirileceğini ifade etti.

Uçar, Balıkesir Valiliği ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı koordinatörlüğünde 9 oda ve borsanın çalışmasıyla başlatılan "Kuzey Ege'de Zeytinyağında Lisanslı Depoculuk" projesinde yer tahsisinin tamamlandığını bildirdi.

ExpoAyvalık markasıyla bölgenin tarım, hayvancılık ve turizm sektörlerinde uluslararası fuarcılığın yeni adresi olmayı hedeflediğini aktaran Uçar, Ayvalık'ın 2 milyon adede yaklaşan zeytin ağacı varlığı ve 600 yaş üzeri 81 anıt ağacıyla sektördeki önemini koruduğunu vurguladı.

Uçar, Türkiye'nin 2023-2024 döneminde dünya genelinde 120 ülkeye toplam 75 bin ton zeytinyağı ihraç ederek yaklaşık 506 milyon dolar gelir elde ettiğine değinerek, Türkiye'de en çok zeytinyağı markasına sahip olan kent konumunda olduklarını belirtti.

Zeytinyağı dışında turizmin de Ayvalık'ın ana gelir kaynağı olduğunu ifade eden Uçar, 14 bin 500 yatak kapasitesine sahip kentin her sene 400 bine yakın misafir ağırladığını, bayramlarda bu sayının 1 milyonun üzerine çıktığını söyledi.