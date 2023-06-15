Ayvalık Gıda İhtisas OSB heyeti Ezine Gıda İhtisas OSB'ni ziyaret etti

Ayvalık Gıda ve Gıda İşlemeleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yöneticileri, Ezine Gıda İhtisas OSB'ni ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Ayvalık Gıda İhtisas OSB'nin bölge için önemli istihdam olanakları yaratacağını belirtti.

Ayvalık Gıda ve Gıda İşlemeleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Albayrak, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Yönetim Kurulu ve Belediye Meclis Üyeleri Ethem Vardı ve M. Levent Gurup ile birlikte Çanakkale'de, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ayvalık'tan gelen heyet, Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Belediye Başkanı Güray Yüksel, Ezine Gıda İhtisas OSB Müdürü Alper Altınok ile birlikte bölgede incelemelerde bulunup, işleyişler hakkında bilgi aldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Doğayı koruyan, çevreye saygılı yeşil modern ve prestijli bir üretim merkezi olma yolunda ilerleyen Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi, bölgeye hayırlı olsun. Kendilerine misafirperverlikleri ve dayanışmaları için çok teşekkür ederiz. Kentimizde sütten peynire, etten balığa, sebzeden meyveye sayısız gıda ürününün işlenip paketlenerek pazarlanmasına imkan sağlayacak Ayvalık Gıda İhtisas OSB, planlanmasıyla, altyapısıyla her türlü yatırım olanaklarının sunulacağı Ayvalık Gıda İhtisas OSB, bölgemiz için de önemli istihdam olanakları yaratacak" dedi.