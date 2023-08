Ayvalık Belediyesi'nde kadrolu işçilerin en düşük maaşı 24 bin 500 TL'ye yükseldi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi'yle Belediye-İş Sendikası arasında Ayvalık Belediye Başkanlığı bünyesinde çalışan kadrolu işçilerin 15 Eylül'de alacakları maaşlarından geçerli olmak üzere gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesiyle artış yapıldı. Buna göre en düşük ücret 24 bin 500 Türk Lirası'na yükseldi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesiyle çalışanları enflasyona karşı ezdirmediklerini söyledi. Yaşanan ekonomik krizde belediye çalışanlarına cansuyu olacak sözleşmeye imzaları Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve Balıkesir Belediye-iş Sendikası Başkanı Yüksel Özden attı.

Ayvalık Belediyesi'nde çalışan kadrolu işçileri kapsayan sözleşmede sosyal haklarda da iyileştirmeye gidildi.

Emeğin ve emekçinin, alın terinin hakkını veren bir belediye başkanı olarak atılan imzaların hayırlı olması dileğinde bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Ayvalık Belediyesi'nde göreve geldiğim 2019 yılından bu yana omuz omuza hizmet ürettiğimiz mesai arkadaşlarımızın her zaman yanında olduk. Ülkemizde ekonominin her gün daha kötüye gittiği bu süreçten doğal olarak hepimiz çok etkilendik. Enflasyon her kesimi ezdi geçti. Biz de bu süreçte çalışma arkadaşlarımızı yalnız bırakmadık" dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin karşılık anlayış ve iyi niyet çerçevesinde gerçekleştirilmesinden büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

Balıkesir Belediye-iş Sendikası Başkanı Yüksel Özden de, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Özden, "Belediye Başkanımız Mesut Ergin'e, çalışma arkadaşlarına ve işyeri temsilcilerine de toplu iş sözleşmesiyle sağladıkları bu önemli katkı nedeniyle teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR