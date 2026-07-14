AYSO Başkanı Maraş: Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı Üreten Türkiye Hedefine Güçlü Katkı

Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi programının genişletilmesi ve imalat sanayisine yönelik yeni finansman imkanları değerlendirerek, "Üreten Türkiye hedefine güçlü bir katkı" dedi.

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Başkanı Gökhan Maraş, açıklanan desteklerin üretim, yatırım, istihdam ve ihracatın sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrasında açıklanan, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi programının genişletilmesi ve imalat sanayisine yönelik yeni finansman imkanlarının hayata geçirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Maraş, "Sanayicilerimizin finansmana erişimde ve yüksek finansman maliyetleri karşısında önemli zorluklar yaşadığı bir dönemde açıklanan destekler; üretimin, yatırımın, istihdamın ve ihracatın sürdürülebilirliği açısından son derece kıymetli ve umut verici bir adımdır. Paketin, reel sektörün finansman yükünü hafifleterek sanayicimize nefes aldıracağına ve ertelenen yatırımların yeniden gündeme alınmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Özellikle yüksek katma değerli, teknoloji yoğun, dijital ve yeşil dönüşümü destekleyen yatırımlara uygun şartlı ve uzun vadeli finansman sağlanması, ülkemizin rekabet gücünün artırılması bakımından büyük önem taşımaktadır. Açıklanan kaynakların üretime, ihracata ve istihdama doğrudan katkı sağlayacak yatırımlara etkin ve hızlı bir şekilde yönlendirilmesi, destek paketinden beklenen faydayı daha da artıracaktır. Aydın sanayisi olarak üretmeye, yatırım yapmaya ve ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya devam ediyoruz. Finansmana erişimi kolaylaştıran bu tür uygulamaların, Anadolu'daki sanayi işletmelerinin ve özellikle KOBİ'lerin ihtiyaçlarını da gözeten erişilebilir şartlarla uygulanmasını bekliyoruz. Sanayi sektörüne verilen desteğin ve üretim ekonomisine yönelik güçlü sahiplenmenin son derece değerli olduğunu ifade ediyor; başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, paketin hazırlanmasında emeği geçen ilgili bakanlıklarımıza ve kurumlarımıza teşekkür ediyor, ülkemize ve sanayicilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı