Başkan Maraş, ekonomik büyüme verilerini değerlendirdi

Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş, 2026 yılı ilk çeyrek büyüme verilerini değerlendirerek yüzde 2,5'lik büyümeye rağmen sanayi üretimindeki yüzde 0,8'lik daralmaya dikkat çekti. Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve ihracatın desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanımız Gökhan Maraş, 2026 yılı 1. çeyrek büyüme verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"2026 yılının ilk çeyreğinde açıklanan yüzde 2,5'lik büyüme, ekonomimizin pozitif bölgede kalmayı başardığını göstermektedir" diyerek değerlendirmesine başlayan Maraş, "Ancak büyümenin yalnızca oranına değil, bu büyümenin hangi alanlardan beslendiğine ve üretim tarafına nasıl yansıdığına da dikkatle bakmamız gerekiyor. Sanayi tarafında yaşanan yüzde 0,8'lik daralma, üretim gücümüz açısından üzerinde önemle durulması gereken bir işarettir. Büyüme devam ederken sanayi üretiminin gerilemesi, ekonomik aktivitenin dengeli ve kalıcı bir zeminde ilerlemediğini göstermektedir. Özellikle imalat sanayinde kapasite kullanımı, yatırım eğilimi ve ihracat performansı birlikte değerlendirildiğinde reel sektörün ciddi bir baskı altında olduğu görülmektedir. Diğer taraftan sabit sermaye oluşumundaki yavaşlama, sanayicinin yatırım iştahındaki gerilemeyi açık biçimde göstermektedir. Üretim kapasitesinin artması, teknoloji yatırımlarının hızlanması ve ihracat pazarlarında daha güçlü olunması için yatırım ortamının sanayici açısından yeniden cazip hale getirilmesi büyük önem taşımaktadır" dedi.

Dış ticaret tablosunun da iyi değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Maraş, "Mal ve hizmet ihracatındaki zayıflama, küresel talepteki durgunluğun ve rekabet şartlarındaki zorlaşmanın ihracatçımız üzerindeki etkisini göstermektedir. İhracat pazarlarında kaybedilen alanların yeniden kazanılması kısa vadede kolay değildir. Bu nedenle sanayicimizin fiyat, kalite, verimlilik ve teslimat gücünü destekleyecek politikalar önceliklendirilmelidir. Bugün sanayicimizin ihtiyacı; üretimi ayakta tutan, yatırımı teşvik eden, ihracatı güçlendiren ve finansmana erişimi kolaylaştıran bir ekonomik iklimdir. Enflasyonla mücadele elbette önemlidir; ancak bu süreç sanayi üretimini zayıflatmadan, reel sektörün rekabet kabiliyetini koruyarak yürütülmelidir. Fiyat istikrarı ile üretim gücü birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan iki temel unsurdur. Aydın Sanayi Odası olarak sahadaki gelişmeleri yalnızca rakamlar üzerinden değil, üyelerimizin günlük üretim, yatırım ve ihracat deneyimleri üzerinden de değerlendiriyoruz. Sanayicimizin karşılaştığı sorunları görünür kılmaya, çözüm yollarını ilgili mercilerle paylaşmaya ve Aydın sanayisinin üretim gücünü koruyacak adımların takipçisi olmaya devam edeceğiz" diyerek açıklamasına son verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
