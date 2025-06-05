AYEDAŞ, 2025 Hedefleri Doğrultusunda Enerji Altyapısını Güçlendiriyor

AYEDAŞ, 2025 Hedefleri Doğrultusunda Enerji Altyapısını Güçlendiriyor
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AYEDAŞ, İstanbul Anadolu Yakasında sürdürülebilir enerji sağlama hedefiyle 2025'in ilk üç ayında bakım, onarım ve yatırım çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Şirket, enerji altyapısını yenileyerek ve dijital dönüşüm projelerine odaklanarak müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor.

KESİNTİSİZ ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüren AYEDAŞ, 2025 yılının ilk üç ayında İstanbul Anadolu Yakasında bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü duyurdu. Şirket, enerji altyapısını yenileyerek güçlendirirken, dijital dönüşüm ve müşteri odaklı projelere de öncelik verdiğini bildirdi.

AYEDAŞ, İstanbul Anadolu Yakasında hizmet verdiği 8.448 trafo ve 34.913 kilometrelik enerji hattında sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlamak için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam etti. Ayrıca, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için attığı adımlarını da sürdürdü.

Şirket, daha aydınlık bir kent hedefi doğrultusunda, mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek için Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde toplamda 7560 aydınlatma armatürünün bakımı tamamlandı. Bunun yanı sıra, 507 pano, 28 trafo ve 833 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 571 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

Şirket, hizmet verdiği 3 milyondan fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunmak amacıyla 105 kilometrelik yeni kablo döşedi, 145 elektrik panosu ve 18 trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirdi. Şirket tarafından edinilen bilgiye göre 2025 yılının ilk üç ayı için yatırım hedeflerini başarıyla gerçekleştirdi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Müşteri odaklı yaklaşımla 7 gün 24 saat hizmet sunan AYEDAŞ, ayedas.com,Web ChatVolt anlık mesajlaşma, Ayedaş 186 Mobil Uygulaması, 0(216) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi'nden tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ederken, sosyal medya hesapları aracılığı ile de müşterilerin talep ve şikayetleri karşılanıyor. AYEDAŞ, enerji altyapısını güçlendirmek için yatırımlarına kararlılıkla devam edecek."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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