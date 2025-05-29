Aydın Sanayisinde Yeşil ve Dijital Dönüşüm Toplantısı

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Aydın Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde Aydın sanayisinin yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandırmak amacıyla önemli bir toplantı düzenledi. Toplantıda, sanayi ekosisteminde iş birliği ve eşgüdüm mekanizmalarının güçlendirilmesi ele alındı.

Toplantıya Aydın Sanayi Odası (AYSO), Aydın Ticaret Odası (AYTO), Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, KOSGEB İl Müdürlüğü, Aydın Organize Sanayi Bölgesi (OSB), ASTİM OSB ve Ortaklar OSB temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan GEKA Sanayi Politikaları Birim Başkanı Barış Kıyak, sanayide çevre dostu ve dijital çözümlerin benimsenmesinin rekabet gücünü artırmadaki kritik rolüne dikkat çekti. Bölgedeki kurumların stratejik iş birlikleri geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Kıyak, toplantının temel gündemini bilgi paylaşımının artırılması, ortak proje geliştirme imkanları ve fon kaynaklarının etkin kullanımı olarak özetledi.

Katılımcı kurumlar, mevcut çalışmalarını paylaşırken; yeşil dönüşüm, enerji verimliliği, dijitalleşme ve insan kaynağının geliştirilmesine yönelik eğitim ihtiyaçları gibi alanlarda ortak hareket etme konusunda görüş birliğine vardı.

Toplantı sonunda, Aydın sanayisini yeşil ve dijital dönüşüm öncelikleri doğrultusunda destekleyecek somut proje fikirlerinin geliştirilmesi ve yakın iş birliğinin sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı. GEKA Sanayi Politikaları Birim Başkanı Barış Kıyak, GEKA'nın bölgesel kalkınma hedefleri doğrultusunda iş birliği sürecini devam ettireceklerini, Aydın sanayisinin dönüşümüne etkin katkı sağlayacak projelerin gerçekleşmesini hedeflediklerini belirtti. - AYDIN