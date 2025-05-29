Aydın Sanayisinde Yeşil ve Dijital Dönüşüm Toplantısı

Aydın Sanayisinde Yeşil ve Dijital Dönüşüm Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Ege Kalkınma Ajansı, Aydın Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde Aydın sanayisinin yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandırmak amacıyla bir toplantı düzenledi. Katılımcılar, sanayi ekosisteminde iş birliğinin güçlendirilmesi ve çevre dostu çözümler üzerinde durdu.

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Aydın Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde Aydın sanayisinin yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandırmak amacıyla önemli bir toplantı düzenledi. Toplantıda, sanayi ekosisteminde iş birliği ve eşgüdüm mekanizmalarının güçlendirilmesi ele alındı.

Toplantıya Aydın Sanayi Odası (AYSO), Aydın Ticaret Odası (AYTO), Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, KOSGEB İl Müdürlüğü, Aydın Organize Sanayi Bölgesi (OSB), ASTİM OSB ve Ortaklar OSB temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan GEKA Sanayi Politikaları Birim Başkanı Barış Kıyak, sanayide çevre dostu ve dijital çözümlerin benimsenmesinin rekabet gücünü artırmadaki kritik rolüne dikkat çekti. Bölgedeki kurumların stratejik iş birlikleri geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Kıyak, toplantının temel gündemini bilgi paylaşımının artırılması, ortak proje geliştirme imkanları ve fon kaynaklarının etkin kullanımı olarak özetledi.

Katılımcı kurumlar, mevcut çalışmalarını paylaşırken; yeşil dönüşüm, enerji verimliliği, dijitalleşme ve insan kaynağının geliştirilmesine yönelik eğitim ihtiyaçları gibi alanlarda ortak hareket etme konusunda görüş birliğine vardı.

Toplantı sonunda, Aydın sanayisini yeşil ve dijital dönüşüm öncelikleri doğrultusunda destekleyecek somut proje fikirlerinin geliştirilmesi ve yakın iş birliğinin sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı. GEKA Sanayi Politikaları Birim Başkanı Barış Kıyak, GEKA'nın bölgesel kalkınma hedefleri doğrultusunda iş birliği sürecini devam ettireceklerini, Aydın sanayisinin dönüşümüne etkin katkı sağlayacak projelerin gerçekleşmesini hedeflediklerini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
ABD Mahkemesi, Trump'ın tarife kararlarını iptal etti

Trump'ın elini kolunu bağlayan karar! Dünya rahat nefes aldı
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
İzmir'de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu

Şehirde kaos! 23 bin işçi greve gitti, kuyrukların sonu görünmüyor
Mayısın sonunda kış geri döndü! Şehir beyaza büründü

Mayısın sonunda kış geri döndü! Şehir beyaza büründü
Ece Erken'den Esra Erol ve Fikret Orman'a sitem

Ece Erken'den seneler sonra gelen itiraf
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı: Yorum yağdırdılar

Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı
Yeniden Refah Partisi'nden 'Yeni Anayasa' çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz

Yeni Anayasa çalışmasına tek şartla destek verecek
İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı'na bomba yağdırdı

İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı! Son uçağı da imha ettiler
Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı

Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı
Kardeşini berberde tıraş olurken öldüren zanlı yakalandı

Kardeşini berberde tıraş olurken öldüren zanlı böyle yakalandı
5 gollü müthiş maç! Konferans Ligi'nde şampiyon belli oldu

5 gollü müthiş maç! Konferans Ligi'nde şampiyon belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.