Aydın Memecik Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Günleri Artvin'de düzenlendi

Aydın Ticaret Borsası tarafından coğrafi işaret tescili alınan Aydın Memecik Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Günleri etkinliği, Artvin'de düzenlendi. Etkinliğe Artvinliler yoğun ilgi gösterdi.

Aydın Ticaret Borsası tarafından coğrafi işaret tescili alınan Aydın Memecik Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Günleri etkinliğinin yeni adresi Artvin olurken, Artvinliler etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Aydın Memecik Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım günleri etkinliği, Artvin'de düzenlendi. Uluslararası Zeytin Konseyi (International Olive Council /IOC) tarafından akredite olan Aydın Ticaret Borsası Tadım Panelistleri tarafından 2 gün süren Aydın Memecik Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Günleri etkinliğinde doğru ve kaliteli zeytinyağının kullanımı tüketicilere anlatılarak tadım yaptırıldı. Aydın iline özgü Memecik türü zeytininden elde edilen coğrafi işaret tescilli Aydın Memecik Zeytinyağının marka değeri ve bilinirliliğinin artırılmasının hedeflendiği etkinlikte Aydın Memecik Zeytinyağının ayırt edici özellikleri tüketicilerle paylaşıldı.

Etkinlik çerçevesinde Aydın Memecik Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım standını Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt ziyaret ederek Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A. Bahri Erdel ve Aydın Ticaret Borsası yönetimi ile bir araya geldi. Ziyarette Aydın ve ekonomisi için önemli bir marka değeri taşıyan Aydın Memecik Zeytinyağının ayırt edici özellikleri paylaşıldı.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Ticaret Borsası olarak kaliteli zeytinyağının ayırt edici özelliklerini tüketicilere anlatmak ve marka değerini artırmak amacıyla Türkiye'nin birçok yerinde Aydın Memecik Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Etkinlikleri düzenlediklerini belirtti. Aydın Memecik Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Günleri Etkinlikleri ile zeytinyağı tüketiminin artırmayı ve tağşişli yağ tüketiminin en aza indirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Memecik Zeytinyağının Artvin'de tanıtılmasında emeği geçen Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt'a ve etkinliğe katılım sağlayan Artvinlilere teşekkür etti.

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt da, Aydın Ticaret Borsası yönetiminin gerçekleştirmiş oldukları ziyaretten dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek illere özgü yöresel ürünlerin bu tarz etkinliklerle tanıtılmasının önemli olduğunu vurguladı. - AYDIN