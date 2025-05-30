Aydın, Manisa ve Muğla'da İmar Planı Değişiklikleri Onaylandı

Özelleştirme kapsamında bulunan Aydın, Manisa ve Muğla'daki taşınmazlara yönelik imar planı değişikliklerinin onaylanması kararlaştırılırken Mersin ve Muğla'daki bazı taşınmazların imar planları değişikliklerine yönelik itirazlar reddedildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının kararlarına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlara yönelik "ticaret-turizm, trafo, genel otopark alanları ile park ve yol" kullanım kararlarının getirilmesine yönelik hazırlanan imar planının onaylanmasına karar verildi.

Mülkiyeti, Sümer Holding AŞ adına kayıtlı özelleştirme kapsam ve programında bulunan Manisa'nın Akhisar ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki üç taşınmaza ilişkin "sanayi tesis ve ticaret alanları ile park ve yol" kullanım kararı getirilmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği onaylandı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlara yönelik "ticaret konut, gelişme konut, belediye hizmet, rekreasyon, park, trafo alanları ile yol ve genel otopark" kullanım kararları getirilmesine ilişkin hazırlanan imar planı uygun bulundu.

Bazı taşınmazların imar planları değişikliklerine itirazlar reddedildi

Öte yandan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Mersin'in Silifke ilçesi Kocapınar ve Taşucu mahallelerindeki taşınmazlara yönelik "gelişme konut alanı, yerleşik konut alanı, ticaret-turizm konut alanı, teknik altyapı alanı, cami, trafo alanı, otopark, park, dere-kanal ve yol" kullanım kararlarının getirilmesine ilişkin nazım imar ve uygulama imar planları değişikliklerine yönelik itirazlar reddedildi.

Mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı Muğla'nın Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlara yönelik "gelişme konut alanı, anaokulu alanı, özel sosyal tesis alanı, rekreasyon alanı, teknik altyapı alanı, trafo alanı, park ve yol" kullanım kararları getirilmesine ilişkin nazım imar ve uygulama imar planları değişikliklerine yönelik itirazların da reddedilmesine karar verildi.