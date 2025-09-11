Aydın İncir Üreticileri Birliği Kurma Hazırlığında

Dünyanın ve Türkiye'nin en kaliteli ve en fazla incirinin üretildiği Aydın'da incir üreticisi seslerini duyurabilmek için tek çatı altında toplanma hazırlıklarına başladı. Aydın'ın önde gelen incir üreticilerinden Tansel Önder, incir piyasasında oynanmak istenen oyunlardan dolayı üreticinin çok tedirgin olduğunu belirterek, "Sorunların çözümü ve incir üreticisinin sesini duyurabilmesi için 'İncir Üreticileri Birliği' adı altında bir dernek oluşturma niyeti hasıl oldu" dedi.

Aydın'da nüfusun önemli bir kısmının yaklaşık 40 bin hektar alanda incir üretimi yaparak ekmeğini kazanmaya çalıştığını belirten Tansel Önder, verilere göre ülkemizde 12 milyonun üzerinde incir ağacı varlığı var. Bunun büyük bir bölümü ilimiz Aydın ve çevresinde bulunuyor. Ülke genelinde incir üretim alanı ise yaklaşık 57 bin hektar. Dünyada rakibimizin olmadığı bir ürünü yetiştiriyoruz. Ancak üreticiler olarak söz sahibi değiliz" dedi.

"İncir piyasasına müdahale edilmeye çalışılıyor"

İncir piyasasına müdahale edilmeye çalışıldığını ve geçen yılki fiyatlardan alım yapılmaya çalışıldığını ifade eden incir üreticisi Tansel Önder, bu durumun üreticiyi zora soktuğunu ve üreticisi, işçisi, ihracatçısıyla herkesin aynı gemide olduğunu vurguladı.

İncir fiyatlarının en az geçen yılki fiyatın yüzde 50 üzerinde olması gerektiğini belirten Önder; "Burada piyasaya müdahale edildiğini biliyoruz. Piyasaya şöyle müdahale ediliyor. Şu tarihte ortaya çıkacağız diyorlar. Geçen senenin fiyatından almaya çalışıyorlar inciri. Zaten onların sundukları fiyat gerçekleşirse, üretici bu ürünü üretemez. Maliyetlerimizde yüzde 100 artışlar var. Ürettiğimiz ürünün miktarı da azalmış durumda. Bu şartlarda bu işin yapılmasının da bir anlamı olmaz. İncir üretimi çok maliyetli bir iş. Biz üreticiler olarak şunu söylüyoruz. Hepimiz aynı geminin içerisindeyiz. Bu döngünün devam edebilmesi için herkesin makul seviyede bu işten para kazanması lazım. Ama siz üreticinin sırtına basıp, normalde olması gereken inciri, o fiyatların çok aşağısında alırsanız bu insanlar bu parayı kazanamaz. Burada çok ciddi yatırımlar var. Bence devletin bu konuda etkin bir müdahalede bulunma zamanı geldi diye düşünüyorum. Üretici de bu konuda çok tedirgin. Artık kendi sesini duyurabilmek için İncir Üreticileri Birliği adı altında bir dernek oluşturmak niyetindeler. ve fonksiyonel anlamda bu durumların en aza indirgenmesi için yürütülecek çalışmaları bir dernek çatısı altında devam ettirecekler" dedi.

"Fiyatlar geçen yılın yüzde 50 üzerinde olması lazım"

Bu yıl incir fiyatlarının geçen seneki rakamların en az yüzde 50 üzerinde olması gerektiğini belirterek, üreticiye verdiği kredi desteklerinden dolayı devlet yetkililerine teşekkür eden Aydın'ın en büyük incir üreticilerinden Tansel Önder, "Devletimiz yüzde sıfır maliyetli krediler veriyorlar bize. Ayrıca hibe destekleri var. Bu konuda devlet elinden geleni yapıyor. Bu konuda çiftçilerimize ulaşmamız lazım, üreticimizi bilinçlendirmemiz lazım. Yani bu konularda bilgilendirmek, karşılıklı istişare içerisinde olmak ve aynı gemide olduğumuzu unutmadan çiftçinin de çok fazla sırtına basmadan bu işin yapılması lazım" diyerek incir üreticilerinin emeğinin karşılığını alabilmesi için bilinçli ve toplu mücadele etmesi gerektiğini kaydetti. - AYDIN