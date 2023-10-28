Aydın'ın Köşk ilçesinde kestane hasadı başladı

Aydın'ın Köşk ilçe belediye Başkanı Nuri Güler, ilçe ekonomisinin can damarı olan coğrafi işaretli kestane hasadına katılarak üretici ile birlikte kestane çırptı.

Türkiye'nin en önemli kestane üretim merkezlerinden biri olan Aydın'da kestanenin ağaçlardan sofralara kadar uzanan meşakkatli yolculuğu başladı. Türkiye'de kestane üretiminin yüzde 40'ından fazlasının yapıldığı Aydın'da incirden sonra Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescillenen ikinci ürün olan kestane zor şartlarda hasat ediliyor. Hasat vaktinin gelmesiyle, üreticiler yaylalara çıkıp kestanelerini toplamaya başladı. Aydın'da Nazilli'den sonra en fazla üretimin yapıldığı Köşk ilçesinin bin 200 rakımlı Ahatlar Mahallesi'nde ise hasat heyecanı sürüyor.

Bin rakımda hasat

Köşk'ün marka değerleri arasında yer alan kestanenin katma değer kazanması için projeler üreten ve kestane şekeri işleme, paketleme ve kestane unu üretim tesisini hayata geçiren Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, üretimin en fazla yapıldığı bin rakımlı Ahatlar Yaylası'na çıkarak kestane çırptı ve topladı. Üretici ile hem sohbet eden hem de birlikte hasat yapan Başkan Güler, Köşk üreticisine destek için çok çalıştıklarını söyledi. Köşk Ahatlar Mahalle Muhtarı Ramazan Arkan, kestane üreticisi Muhammet Koçyiğit, kestane işçileri ile hasada katılarak çalışanlara yarım eden Başkan Güler, zor ve meşakkatli hasadın kestane üreticisine hayırlı olmasını diledi.

Kestane işleme tesisi kuruldu

Bölgedeki en değerli ürünlerin başında yer alan kestaneden, kestane şekeri ve kestane unu elde ederek ürüne katma değer sağlayacak olan tesis kurduklarını ifade eden Başkan Güler, 2023 yılı hasat sezonundayız. Kestanenin üretimi kolay değil zor. Bu dağlarda, yaylalarda bunların yetiştirilmesi ve hasat edilmesi çok büyük emek isteyen ürünlerimizden birisi. Aynı zamanda zorluğu kadar da gelirinin yüksek olduğu ve üreticisini memnun eden önemli ürünlerimizden, gelir kaynaklarımızdan birisi. Tabi ki bunun devamlılığını sağlayabilmek için katma değer elde etmek, ürünün daha değerlenmesi daha kıymetli satılabilmesi için biz de inşallah sezonda kestane ve unu ve kestane şekeri işlemek üzere fabrikamızı kurduk. Bu sezon haşatını yapacağımız kestanelerimizi bu fabrikamızda işleyeceğiz. Ayrıca şekerci adı da verilen özel tür kestanemiz Köşk yaylalarımızda oldukça fazla şekilde üretiliyor. Kestane denince belki başka iller akla gelebilir ama aslında kestane üretiminin en çok olduğu il Aydın'dır. Aydın ilinin içerisinde de en önemli üretim merkezlerinden biri de Köşk ilçemiz. Köşk ilçemizin rekoltesi Aydın içerisinde 2., 3. sırada yer almakta. O bakımdan burası da önemli bir gelir kaynakları arasında. Köşkümüzün gelirini, yaşam kalitesini arttıran, ticaretini hareketlendiren önemli gelir kaynaklarından birisi ve biz bunu çok önemsiyoruz. Hasadımızın da ilçemize ve ülkemize bereket getirmesini temenni ediyorum" dedi. - AYDIN