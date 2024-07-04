Aydın'ın Haziran Ayı İhracatı 67 Milyon Dolar Oldu

Önemli tarım ürünleri ile ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan Aydın'ın Haziran ayı ihracatı 67 milyon dolar oldu.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Haziran ayında yüzde 17 azalışla 1 milyar 329 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini açıklarken 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde ihracatın 9 milyar 21 milyon dolar olduğu belirtildi. Paylaşılan verilere göre ise Aydın'ın 2024 yılı Haziran ayı ihracat rakamları da belli oldu. Zeytinden incire kadar birçok ihracat ürününe sahip Aydın'ın Mayıs ayında 88 milyon dolar olan ihracat rakamı haziran ayında yaklaşık yüzde 23 düşüş göstererek 67 milyon dolar oldu.

Ayrıca dünya lideri olduğumuz çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ürünlerinin ihracatını domine ettiği Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 2024 yılı Haziran ayında ihracatı 55 milyon dolara taşıdı. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği'nin ise ihracatı 63 milyon dolar oldu. - AYDIN