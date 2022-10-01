Aydın ekonomi haberi: Kuşadası'daki Atatürk heykeli aslına uygun olarak yenilendi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde resmi törenlerin gerçekleştirildiği Atatürk Meydanı'nda bulunan Atatürk heykeli, Kuşadası Belediyesi tarafından özgün yapısına sadık kalınarak restore edildi.

Uzun yıllardır Atatürk Meydanı'nda yer alan Atatürk heykeli, Kuşadası Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nde görevli restoratör ve sanat tarihi uzmanı Ersin Serçek tarafından gerçekleştirilen restorasyon ve konservasyon çalışmaları ile yenilendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, elinde güvercin olan genç bir kız ile elinde meşale taşıyan genç bir erkekle el ele tutuştuğu heykelin çatlak, kırık ve boyası bozulan kısımlarında gerekli yama işlemleri yapılarak heykelin tamamı yeniden boyandı. Yenileme işlemi ile pırıl pırıl bir görünüme kavuşturulan Atatürk heykeli, Kuşadalılar tarafından beğeni ile karşılandı. - AYDIN