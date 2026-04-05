Haberler

Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe! Milyonlarca lira hurdaya döndü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Koçarlı ilçesi Mersinbelen Mahallesi'nde milyonlarca lira harcanarak kurulan Mazon Bölgesi Orman Köyleri Tarımsal Kalkınma ve Çam Fıstığı Satış Kooperatifi, yürütülemeyince atıl durumda kaldı.

Aydın’ın Koçarlı'nın Mersinbelen Mahallesi'nde köylülerin bir araya gelmesiyle 1971 yılında kurulan 1984 yılında ise fabrika olan ancak yanlış makine satın alınması nedeniyle yıllarca üretime geçilemeyen Mazon Bölgesi Orman Köyleri Tarımsal Kalkınma ve Çam Fıstığı Satış Kooperatifi, kendi haline terk edildi.

42 YILLIK SERÜVENİNİN ARDINDAN ATIL KALDI

42 yıl önce serüvenine başlayan ve bölge halkını umutlandıran kooperatif, milyonlarca lira harcanmasının ardından atıl durumda kaldı. Uzun süre çeşitli sebeplerle yürütülemeyen kooperatif içerisinde bulunan makineler ise adeta hurdaya döndü.

MİLYONLARCA LİRA ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ

Bölge halkının önemli geçim kaynaklarından olan çam fıstığının işlenmesi ve değerini artırmak amacıyla milyonlar harcanarak kurulan kooperatifin, makineleri de çürümeye terk edildi. Bölge halkı ise kooperatifi yanlış yönetildiğini iddia ederek bölge üreticilerinin umudu olan kooperatifin adeta aile şirketine dönüştürüldüğünü ifade etti. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Yorumcu Davut :

bizim millet eline gelen canlı paraya bakar. kooperaif işine girmez. sonra ağlar aracılar çok kazanıyor diye. çiftçi bu kafayla kendi kendini bitirdi.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

