Aydın'da Yetişen Nazilli Avra Kirazı Hasat ve İhracat Yolculuğuna Başladı

Aydın'da yetişen ve İspanya-İngiltere Kraliyet Sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Nazilli Avra Kirazı'nın hasat ve ihracat yolculuğu başladı.

Türkiye'de Bursa Kemalpaşa'dan sonra hasadına başlanan Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı 800 rakımlı Aşağı Yakacık (Avra) Mahallesi'nin meşhur kirazı, üreticinin de yüzünü güldürdü. Fiyatların iyi ve rekoltenin beklenenin üstünde olması nedeniyle büyük hareketlilik yaşanan mahallede herkes kiraz hasadına yöneldi.

3 bin ton üretim bekleniyor

Mahallenin en önemli gelir kaynakları arasında yer alan 3 bin 858 dekar alanda yılda ortalama 2 bin-2 bin 500 ton arasında üretimi yapılan kirazın bu yıl rekoltesinin yüksek olması nedeniyle 3 bin ton üretim bekleniyor.

Aydın genelinde 8 bin 583 ton kiraz üretimi yapılırken bunun yarısından fazlası olan 4 bin 757 ton kiraz üretimi ile Nazilli büyük önem taşıyor. Üretimdeki en büyük pay ise 3 bin ton ile Aşağı Yakacık Mahallesi en başta geliyor.

220 TL ile başladı 135 TL'ye düştü

Yaklaşık 10 gün önce hasadına başlanan kirazların tamamının İngiltere, İspanya, Rusya başta olmak üzere Avrupa ve Rusya pazarında ilk tercih edilen ürünlerin başında olması, İngiltere ve İspanya kraliyet ailelerinin sofralarının da vazgeçilmezleri arasında yer aldığı ifade edilen Kirazın ilk alım fiyatı 220 TL civarında iken, geçen 10 gün zarfında rakamın 135 TL'lere kadar düştüğü belirtildi. Yaklaşık bir buçuk ay sürecek olan kiraz hasadı ile mahallenin önemli ölçüde ihracat geliri elde etmesi bekleniyor.

"En güzel kiraz Avra'da yetişir"

Türkiye'nin en güzel kirazının Avra'da (Aşağı Yakacık) yetiştiğini ifade eden üretici ve ihracatçı aileler, bu sene rekoltenin ve kalitenin oldukça yüksek olduğunu belirtti. Üreticilerden Nuray Korkmaz: "En güzel kiraz Avra'da yetişir. Napolyon Kirazımız ihracata gider. Bu sene verimimiz çok güzel. Allahtan duamız havalarımız iklimlerimiz güzel olsun, kirazımız parasını etsin, yüzümüz gülsün inşallah. Allahtan tek dileğimiz o. Memleketimiz kiraz yönünden her yönden çok güzel. İnşallah bereketli bir sezon geçiririz" dedi.

"Kalite güzel, kalibre güzel"

Hem üretici hem de ihracatçı olan Mesut Korkmaz: "Bu sene kirazlarımız kalite ve kalibre açısından çok güzel. Hasada başlayalı 10 gün oldu. İhracatçı ve üretici olarak inşallah bu sene güzel bir hasat bekliyoruz. Kirazımız parasını da ediyor. Şu anda fiyatlar 135, 120, 115 TL aralarında gidiyor. Kalite güzel, kalibre güzel, hava şartları iyi giderse daha da iyi olacak inşallah. Milletimizin yüzü gülecek. İhracatçı olarak firmalarımız kaliteden ve kalibreden memnun. İzmir-Kemalpaşa'da şu an hasat bitti. Aydın-Nazilli Aşağı Yakacık Köyünde hasat devam etmekte. Kirazımızı Rusya ve Avrupa ülkelerine gönderiyoruz" dedi.

"Avra'da üretilip 3 kıtaya ihraç ediliyor"

İhracatçı Esat Akyüz ise "Üreteci ve ihracatçı olarak bölgemizde faaliyet göstermekteyiz. Yaklaşık 10 gün önce hasada başladığımızda fiyatlar 200 - 220 aralığındaydı. Şu anda 120 - 130 - 135 aralığında devam ediyoruz. Bölgemizden 3 kıtaya ihracat yapmaktayız. Kirazımız öncelikle İngiltere, İspanya, Avrupa, Rusya ve kraliyet ailelerinin tercih ettiği lezzetler arasına girmektedir. Çünkü Aşağı Yakacık Köyünde 600 ve 800 rakımları arasında yetişen aroması ve kalitesi yüzünden tercih edilen ürünümüz var. Sezonumuz da bir buçuk ay daha devam edecek. Fiyat aralığımızın da hava şartları el verdiği sürece bu şekilde devam etmesini istiyoruz. Tüm üretici ve ihracatçı arkadaşlara bereketli hayırlı bir yıl diliyoruz" dedi.

Protokolden kiraza tam not

Aşağı Yakacık'ta üretici ve ihracatçıları ziyaret eden Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Aydın Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcıları Ali Rüstem Şanlı, Hamit Eray Yeşilçayır, Nazilli Tarım ve Orman İlçe Müdürü Sunay Güler, Nazilli Orman İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Ilgın, Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr.Birgül Ertan ve kurum çalışanları, Avra Kirazına tam not vererek Aşağı Yakacık Mahalle Muhtarı Yaşar Korkmaz ile çevredeki mahallelerin muhtarları ve üreticilere bereketli bir sezon diledi. - AYDIN