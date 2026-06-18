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Aydın'da 5 ayda konut satışları yüzde 24 azaldı

Aydın'da 5 ayda konut satışları yüzde 24 azaldı
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TÜİK verilerine göre Aydın'da 2026 Mayıs ayında bin 575 konut satılırken, ocak ayına göre satışlar yüzde 24 düştü. İşyeri satışları da yüzde 43 azaldı.

Konut satış rakamları belli olan Aydın'da 2026 Mayıs ayında toplam bin 575 konut satılırken, Ocak ayından bu yana satışlar yüzde 24 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Mayıs ayı konut ve işyeri satışı rakamlarını açıkladı. Bu kapsamda Aydın'da 2026 Mayıs ayında konut satış sayısı Ocak ayına göre yüzde 24 azalarak bin 175 oldu. Aradan geçen beş ayda konut satışlarında azalma yaşanırken, işyeri satışları da yüzde 43 oranında azalarak 136 oldu. Satış durumlarına bakıldığında ise 434 ev ilk el, bin 141 ev ikinci el, 16 işyeri ilk el, 120 işyeri de ikinci el olarak satıldı. Satış şekillerine bakıldığında ise konutta diğer satışlar bin 291, ipotekli satışlar 284 oldu. İşyerinde de 127 diğer satış, 9 ipotekli satış olarak gerçekleşti.

2026 Mayıs ayında yabancılara yapılan satışlar ise 12 konut ve 1 işyeri oldu. Mayıs ayında konut satışının yapıldığı ülke vatandaşlarına bakıldığında ise 2'şer konut ile Birleşik Krallık, İsveç ve Almanya ilk sırada yer alırken, Mayıs ayındaki tek işyeri satışı ise Birleşik Krallık'a oldu. Diğer ülkeler birer konut satışı ile Moldova, Polonya, Kazakistan, Azerbaycan, Bermuda ve Türkmenistan oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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