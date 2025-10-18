Aydın'da Konut Satışları Eylül'de Yüzde 5 Arttı

Konut satış rakamları belli olan Aydın'da 2025 Eylül ayında toplam 2 bin 810 ev satılırken, bir önceki yılın aynı ayına göre satışlar yüzde 5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Eylül ayı konut satışı rakamlarını açıkladı. Bu kapsamda Aydın'da 2025 Eylül ayında konut satış sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 2 bin 810 oldu. 2025 Ağustos ayında da 2 bin 724 olan konut satışına bakıldığında ise aradan geçen bir ayda konut satışları yüzde 3 oranında arttı. Ayrıca 2025 yılı Ocak-Eylül ayları arasında il genelinde toplam 21 bin 592 konut satışı yapıldı. Eylül ayında satış şekillerine göre 336 ev ipotekli, 2 bin 474 ev ise diğer satış olarak gerçekleşti. Satış durumlarına bakıldığında ise 688 ev ilk el, 2 bin 122 ev ikinci el olarak satıldı.

Türkiye genelinde Eylül ayında yabancılara yapılan konut satışında Aydın, 36 konut satışı ile 8. sırada yer aldı. 2025 Ocak-Eylül ayları arasında yabancılara yapılan konut satışı ise toplam 235 oldu.

2024 yılında ise Aydın'da toplam 28 bin 743 konut satışı yapılırken, en çok satış yapılan ilçe 8 bin 888 konut ile Kuşadası olurken, en az satış yapılan ilçe ise 93 konut ile Bozdoğan oldu. Kuşadası'nda gerçekleştirilen satışların 485'i ipotekli satış olurken, satış durumuna bakıldığında ise 6 bin 411'i ikinci el, 2 bin 477'si ilk elden satış olarak gerçekleşti. Merkez ilçe Efeler'de ise 2024 yılında 4 bin 607'si ikinci el, bin 493'ü ilk elden olmak üzere toplam 6 bin 100 konut satışı gerçekleşti. - AYDIN