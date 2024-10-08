Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Kestane Hasadı Başladı: Rekolte Yüksek, Fiyatlar Düşük

Aydın'da Kestane Hasadı Başladı: Rekolte Yüksek, Fiyatlar Düşük
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kestane üretiminde önde gelen Aydın dağlarında, hasat sezonu erken başladı. Yüksek rekolte nedeniyle fiyatların geçen yıla oranla düşmesi bekleniyor. İşçiler, zahmetli bir süreçle kestaneleri toplarken, iç pazar ve ihracat için hazırlık yapılıyor.

Kestane üretiminde Türkiye'de söz sahibi olan Aydın dağlarında üreticileri hasat telaşı sardı. Lezzeti ile cezbeden, kış aylarının vazgeçilmez ürünü kestanenin bahçeden sofralara zorlu yolculuğu bu yıl erken başladı. Geçen yıllara göre bu sezon oldukça yüksek olan rekolte üreticileri sevindirirken, toptan fiyatların ise geçtiğimiz yıllara göre daha düşük olacağı tahmin ediliyor.

Aydın'da, üreticileri yaklaşık bir ay sürecek kestane hasadı telaşı sardı. Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl on gün önce başlayan kestane hasadında, işçilerin bahçelerdeki hummalı çalışması sürüyor. Sırıklarla ağaçlardan yere düşürülen kestaneler işçiler tarafından toplanarak, gömü denilen yerlerde 10-15 gün kaldıktan sonra, dış kabuğundan ayrılarak sofralara ulaştırılıyor.

Yurt içi, Orta Doğu ve İtalya pazarı olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen kestanedeki rekoltenin yüksekliği yüz güldürüyor. Geçtiğimiz yıl tarlada 130-160 lira bandında fiyatları gören kestanenin, bu yıl rekolte yüksekliğinden dolayı fiyatının geçen yıla oranla düşeceği tahmin ediliyor.

Erkeklerin çırpıcı ve taşıyıcı, kadınların ise toplayıcı olarak iş bölümü yaptığı kestane hasadında adeta zamanla yarışılıyor. Sabah erkenden işe başlayıp, akşam saatlerine kadar çalışan işçiler ise adeta el üstünde tutuluyor. Zahmetli ve yorucu iş olduğu için kestane hasat işinde çalışan işçilere tarla sahipleri tarafından her gün özel ve bol kalorili yemekler veriliyor. Yevmiyesi de diğer işlere göre daha pahalı olan kestane işçiliğinin bilen için kolay olduğunu belirten işçiler, sabah erkenden tarlaya gelip akşama kadar çalıştıklarını, işçilikte en zor şeyin yüksek ağaçlara çıkıp sırıkla kestane düşürmek olduğunu belirttiler.

"Hasat erken başladı"

Geçen yıllara göre kestane hasadının on gün önce başladığını söyleyen kestane üreticisi Metin Yağcı, "Son dönemde az da olsa görülen yağışla birlikte ağaçlar kendini besledi, olgunluğunu tamamladı ve yıl hasat sezonu biraz erken geldi. Bu uğraş biraz zor bir iş, bakım isteyen bir iş. Kestane, hemen oluveren, sofraya hızlıca gelen bir ürün değil. Önce kestaneyi ağaçtan dökeriz, gömü dediğimiz yere dökeriz. Orada bekleme süresi var, 10 gün ile 20 gün arasında. Kabuğu nemli havada daha çabuk çürür. Daha sonra kabuğu soyulduktan sonra depolara gider ve boylama yapılır. Nereye gidecekse bir kilodan bir tona kadar ambalajlama işlemi yapılır. Kestane fabrikalarında işlenir ve ihracata gider" dedi.

"İnsanı tok tutar"

Kestanenin tadının güzel bir ürün olduğunu ifade eden Yağcı, "İnsanı tok tutar, vitaminlidir, kalorisi fazladır. 4-5 tanesi doyurur. Ekmekten daha çok tok tutar ve insanı iyi besler" diye konuştu.

"Savaş pazarı etkiledi"

Son zamanlarda İsrail'in bölgeyi savaşa sürüklemesinin ardından Orta Doğu'da kestane ihracatının sekteye uğradığını söyleyen Yağcı, "İsrail ile ilişkiler bozulunca Arabistan ağırlıklı işler olmadı. Lübnan, Suudi Arabistan, Suriye, Ürdün, Kuveyt gibi ülkelere çok ihraç yaptık. Sonra İtalyanlar bunu pazarladı ve kestane konusunda dünyaya hakim oldu. Türkiye İtalya'dan daha fazla üretiyor ama kestane pazarı İtalyanların eline geçti" açıklamasında bulundu.

"Bu sene rekolte yüksek"

Yağcı, rekolte ve fiyat konusunda ise, "Bu sene rekolte daha fazla ama geçen seneki gibi boylama beklemiyoruz, daha küçük olacak. Geçen seneki fiyatlara ulaşmak bu sene mümkün değil. Geçen sene 160 liraya kadar kestane sattık ama bu fiyatları bulmamız zor" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Çiftçilik Ekonomi İhracat Üretim Güncel Tarım

CHP lideri Özel'le ilgili yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu

Yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu! İşte ilk sözleri

 İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni'yi öldürdü

İsrail, Nasrallah'ın ardından Hizbullah için kritik olan bir ismi daha öldürdü

 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik'in annesi günler sonra ilk kez konuştu

2 genç kızı katleden caninin annesi ilk kez konuştu
El kadar tabutta hastaneden çıkarılırken gözyaşları sel oldu

El kadar tabutta hastaneden çıkarılırken gözyaşları sel oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
THY PERSONEL ALIMI: THY personel alımı başladı mı? Türk Hava Yolları personel alımı başvuru şartları nelerdir? Kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 MSB Kasım askerlik celp ve sevk tarihleri! SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUCU SORGULA: 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 Emekli maaşı zammı ne kadar olur? Ocak ayı maaş tahminleri! Semih Çelik'in annesi ve babasının ifadesi! Semih Çelik'in annesi ne dedi? Çelik ailesi Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner hakkında ne söyledi? Ebubekir Sofuoğlu ne dedi? Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı mı? Tarihte bugün ne oldu? 8 Ekim'de ne oldu? 8 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? KYK BURS/ KREDİ BAŞVURUSU: KYK burs/kredi başvuruları başladı! KYK burs/kredi nasıl başvurulur? Başvuru ekranı Tayfun Duygulu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Tayfun Duygulu kaç yaşında, nereli? Tayfun Duygulu biyografisi! UEFA Avrupa U19 Şampiyonası eleme turu maçı ne zaman? Türkiye- Cebelitarık maçı saat kaçta, nerede? Arda Baran Bayer kimdir? Arda Baran Bayer tutuklanacak mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.