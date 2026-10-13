Haberler

Aydın'da kestane hasadı başladı, dolunun rekolteyi olumsuz etkilediği belirtildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'da kestane hasadı başladı, dolunun rekolteyi olumsuz etkilediği belirtildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'da kestane hasadı başladı; sezon yaklaşık 15 gün gecikmeli açıldı. Kış aylarındaki dolu yağışının rekolteyi olumsuz etkilediği belirtilirken, Köşk Sarıçam Mahallesi'nde Mehmet ve Fatma Yılmaz çifti erkenci Bursa cinsi kestaneleri zorlu koşullarda topluyor.

Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezlerinden Aydın'da kestane hasadı başladı. Bu yıl sezonun yaklaşık 15 gün gecikmeli başladığı kentte, kış aylarında etkili olan dolu yağışının rekolteyi olumsuz etkilediği belirtildi.

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Sarıçam Mahallesi'nde yaşayan Mehmet ve Fatma Yılmaz çifti, bölgede kestane hasadına erken başlayan üreticiler arasında yer aldı. Sezon henüz tam olarak açılmadan erkenci kestane olarak bilinen Bursa cinsi kestaneleri toplamaya başlayan çift, zorlu arazi şartlarında mesai harcıyor.

"Ekmeğimizi buradan kazanıyoruz"

Engebeli arazi ve kestanenin dikenli kabuğu nedeniyle hasadın oldukça zor olduğunu belirten Mehmet Yılmaz, kestane toplamanın yoğun emek gerektirdiğini söyledi. Çocukluğundan bu yana kestane üretimiyle uğraştığını belirten Fatma Yılmaz ise hasat sırasında çeşitli risklerle karşılaştıklarını ifade ederek, "Zorlu bir iş. Ancak geçim kaynağımız kestane üreticiliği olduğu için severek yapıyoruz. Ağaçtan düşme ve kozalak dikeninin göze batması gibi riskli durumlar oluyor. Ancak ekmeğimizi buradan kazanıyoruz. Kendimi bildim bileli bu işin içindeyiz. Kestanenin yetişmesi için aylarca çalışıyoruz ancak hasat 15 gün içinde tamamlanıyor. Bu yıl henüz sezon başlamadığı için yevmiye ve ürün fiyatları belli değil" dedi.

Üreticiler, bu yıl dolu yağışının etkisi ve sezonun gecikmesi nedeniyle rekolteyi endişeyle beklerken, ürün fiyatlarının da hasat döneminde netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 29 sitede yayınlandı.
16 yaşındaki kızı taciz eden robota polis el koydu

16 yaşındaki kıza yaptığı hareket başını yaktı! Fotoğraf karakoldan
Ne İsviçre ne Amerika! Bu güzellik Doğu Anadolu'da

Ne İsviçre ne Amerika! Bu güzellik Doğu Anadolu'da
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yeniden başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şişli'de mide bulandıran olay! Beddua ederek kaydetti

İstanbul'un göbeğinde infial yaratan görüntü
Fenerbahçe'den ayrıldı, Premier Lig'de şov yaptı! İlk 11'de başladığı maçta yıldızlaştı

Fenerbahçe'den ayrıldı, Premier Lig'de şov yaptı!
TikTok'tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü

TikTok'tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü
Palamut bollaştı, fiyatlar düştü! Balıkçılardan skandal çağrı

Skandal çağrı! Vatandaşın ucuza doyması balıkçıları rahatsız etti
Elektrikli skuterlerde yeni dönem: Kurallara uymayan işletmelere 170 bin TL’ye kadar ceza geliyor

E-skuterlerde yeni dönem! Kurallara uymayana 170 bin TL’ye kadar ceza
Aziz Yıldırım'a kötü haber! Ocakta gelecek demişti, Çin'e imza attı

Aziz Yıldırım'a kötü haber! Ocakta gelecek demişti, Çin'e imza attı
Kuyumcu cinayetinde 10 tutuklama: Jet skiyle Yunanistan'a kaçacaktı, otel odasında yakalandı

Kuyumcu infazında kaçış planı tutmadı! Portakal bahçesinden jet skiye