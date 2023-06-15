Aydın'da Kadın Üreticiye Arı Kovanı Desteği Projesi Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun kırsal kalkınma projelerinin içerisinde yer alan 'Kadın Üreticiye Arı Kovanı Desteği Projesi' bu yıl da devam ediyor. Kent genelinde 17 ilçede gerçekleştirilen proje kapsamında, Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı kadın üreticilere 5'er adet arı kovanı desteği sağlanıyor.

En az 2 yıldır arıcılık ile uğraşan kadın üreticilere destek sağlayan proje kapsamında kadınlar hem üretiyor hem de aile ekonomilerine katkıda bulunmaya devam ediyor. Hem kadın istihdamını artırmak hem de arıcılığı yaygınlaştırmak amacıyla başvuruların devam ettiği destek projesi için detaylı bilgiye 444 40 09 numaralı Aydın Büyükşehir Belediyesi Hızlı Çözüm Merkezi'nden ulaşılabiliyor.

"KADINLARIMIZ YEREL EKONOMİYE KATKIDA BULUNUYOR"

Arıcılığın çevrenin sürdürülebilirliği ve ekonominin canlılığı için büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, "Bu projeyle kent genelinde arıcılık faaliyetlerini destekleyerek hem doğal yaşamı koruyoruz hem de kadınlarımızın yerel ekonomiye katkıda bulunmasına olanak sağlıyoruz" dedi.

"DESTEKLERİMİZ DEVAM EDECEK"

Kadınları ekonominin içine katmak ve daha fazla aktif olmalarını sağlamak amacı ile böyle bir proje gerçekleştirdiklerini kaydeden Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Barış Altıntaş da "Yıllardır olduğu gibi, başkanımız Özlem Çerçioğlu, tarımsal hizmetlere verdiği katkı doğrultusunda, şimdi de arıcılık yapan kadın üreticilerimize böyle bir destekte bulunuyor. Bundan sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak desteklerimiz devam edecek" diye konuştu.

"KISA SÜREDE DÖNÜŞ ALDIM"

Proje kapsamında destek alan girişimci kadınlar ise düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

Damla Yılmaz: Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Kadın Üretici Arıcılık Destek Projesi'ni duydum ve gerekli başvurularımı gerçekleştirdim. Akabinde kısa bir süre içerisinde bana dönüş yapıldı. Bu konudaki desteklerinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederim.

Kerime Sonar: Aydın bölgesi zaten arıcılığa çok uygun. Kadın Üreticiye Arı Kovanı Desteği Projesi, çok güzel bir proje. Tam zamanında verilmiş bir destek. Şu an bölme işlemi yapıyoruz. Bunun için de kovan ihtiyacı oluyor. Benim için çok iyi oldu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yaptığı bu destekten dolayı çok teşekkür ederim.

Teslime Cindoruk: Şu an ana arıcılık yapıyorum. Arılar benim çocuklarım gibi oldu. Her desteğin önemi var. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederim, Allah razı olsun.

Nazife Eğinç: Bugüne kadar bütün her şeyimizi arıcılıkla elde ettik. Güzel bir meslek. Herkese uğraşmasını tavsiye ederim. Kazançlı bir meslek. Bu verilen kovanlar polen tuzaklı kovan olduğu için daha güzel. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na bu desteği için çok teşekkür ederim. Bizlere her zaman yardımcı oluyor. Biz, aynı zamanda toprakla da uğraşıyoruz. Yine belediyemizin fidan dağıtımından da faydalandık. Başta başkanımız Özlem Çerçioğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim.