Aydın'da ilk olacak, gençler iş dünyasıyla buluşacak

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek Ege Kariyer Fuarı, ilk kez Aydın'da kapılarını açmaya hazırlanırken Aydın Valisi Yakup Canbolat, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını fuara katkı sunmaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Aydın İş Bulma Kurumu, Adnan Menderes Üniversitesi ve Savunma Sanayi Başkanlığı işbirliğiyle Ege Kariyer Fuarı (EGEKAF'26) 15-16 Nisan 2026 tarihlerinde Aydın'da ilk kez düzenlenecek. "Yetenek Her Yerde" temasıyla hayata geçirilen Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında gerçekleştirilecek EGEKAF'26'da üniversite ve meslek lisesi öğrencileri, iş arayanlar ve işverenler bir araya gelecek. Fuarın, gençlerin kariyer planlamalarına katkı sağlaması ve istihdam imkanlarını artırması hedeflenirken, Aydın Valisi Yakup Canbolat ise kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını fuara katkı sunmaya davet etti.

"Gençlerimizi iş verenlerimiz ile buluşturacağız"

Aydın'da ilk kez düzenlenecek olan fuarda üniversite ve meslek lisesi öğrencilerini ve iş arayanları, iş verenler buluşturacaklarını ifade eden Aydın Valisi Yakup Canbolat; "Ülkemizde olduğu gibi tüm devletler, istihdamın artırılması ve işsizliğin önlenmesi için politikalar oluşturmaktadır. İşsizliğin önlenmesi ve istihdamın artırılması için ilgili kurumlarımız ile birlikte ciddi bir dayanışma içerisindeyiz. Günümüz dünyasında değişen üretim anlayışının sonucu olarak firmalar, artık verimliliklerini artıracak nitelikli işgücünün arayışı içindedirler. Sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesi amacıyla eğitim, istihdam, üretim çerçevesinde mesleki eğitimi güçlendirme çalışmalarımız artarak devam etmektedir. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) projesiyle gençlerimizin kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdam içerisine girmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Eğitimden istihdama, stajdan ilk işe meslek lisesinden üniversiteye kadar gençlerimizin hayatına dokunmayı amaçlıyoruz. Gençlik Programı, Ulusal Staj Programı, İşgücü Uyum Programı, İşe İlk Adım Projesi gibi enstrümanlar ile gençlerimizi iş hayatına entegre etmeyi planlıyoruz. 15-16 Nisan 2026 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde Aydın iş bulma kurumu, Adnan Menderes Üniversitesi ve Savunma Sanayi Başkanlığı işbirliği ile ilimizde ilk kez Ege Kariyer Fuarı (EGEKAF'26) düzenlenecektir. Bu fuarda üniversite ve meslek lisesi öğrencilerimizi, iş arayanları, iş verenlerimiz ile buluşturacağız. Fuara, iş verenlerin, sivil toplum kuruluşlarının, oda ve borsalarımızın katkıda bulunmalarını bekliyoruz" dedi. - AYDIN