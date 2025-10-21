Aydın'da İlk Kestane Mahsulü 550 TL'den Satışa Sunuldu

Aydın'ın AB Coğrafi İşaret Tescilli kestanesinde 2025 sezonu ilk mahsulleri, Aydın Ticaret Borsası tarafından sembolik olarak kilosu 550 TL'den satın alındı.

Aydın'ın coğrafi işaretli ürünlerinden ve önemli ihracat mahsullerinden olan kestanede 2025 sezonu başladı. 2025 yılının ilk kestanesi düzenlenen törenle Aydın Ticaret Borsası tarafından satın alındı. Borsa binasında yapılan törende, Aydın Ticaret Borsası'na sezonun ilk ürününü teslim eden üreticilerin kestanesi Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur tarafından 12 üreticiden toplamda 131 kilogram kestane sembolik olarak kilogramı 550 TL'den alındı.

Türkiye'deki kestane üretiminin yaklaşık yüzde 33'ü Aydın ilinde gerçekleştiğini belirten Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, "İlimizin ve bölgemizin önemli tarım ürünleri arasında yer alan ve borsamız tarafından Avrupa Birliği coğrafi işareti alınan Aydın Kestanesi, ilimiz ekonomisine önemli bir katkı sağlamaktadır. 2024 yılında ülkemizde 74 bin 300 ton kestane üretilmiş olup, bu üretimin 24 bin 315 tonu ilimize aittir. İlimiz, TÜİK verilerine göre Türkiye kestane üretiminde ilk sırada yer almaktadır. Türkiye'de 1 Ekim 2024-30 Eylül 2025 arasında toplam 12 bin 157 ton kestane tescili yapılmış, bu tescilin 5 bin 669 tonu ilimizde gerçekleştirilmiştir 2024 - 2025 sezonu müstahsil alım ortalama kg fiyatı 121,55 TL olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı itibariyle Türkiye genelinde kestane ağacı varlığı 3 milyon 17 bin 855 adet olup, Aydın olarak yüzde 29'luk pay ile 871 bin 211 adet kestane ağacına sahiptir. TÜİK verilerine göre, ülkemiz 2024-2025 sezonunda 6 bin 995 ton kestane ihracatından 17 milyon 890 bin dolar gelir elde etmiştir. Aynı dönemde kestane ithalatımız ise 944 ton karşılığında 827 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. İlimizde ise 2024 yılında gerçekleşen kestane ihracatı 771 ton olmuştur. 2025 yılının ilk 9 ayında ülkemizde bin 135 ton kestane ihracatından 2 milyon 664 bin dolar gelir elde edilmiştir. Aynı dönemde kestane ithalatımız 771 ton karşılığında 698 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. İlimizde ise aynı dönemde gerçekleşen kestane ihracatı 478 ton olarak kaydedilmiştir. 2025-2026 sezonunun ilk kestanesi Aydın Ticaret Borsası tarafından sembolik olarak kilosu 550 TL'den teslim almıştır. Tüm üreticilerimize, tüccarımıza ve ihracatçılarımıza bereketli bir hasat sezonu geçirmelerini diler, sezonun hayırlı ve uğurlu olmasını temmenni ederim" dedi.

Kestane üreticisi İsmail Bacak ise, "Hem üreticiyiz hem de ihracat yapıyoruz. Çok şükür sezon bereketli. Yağışlardan dolayı ürünlerimizde yüzde 40 fazlalık var, kalitesi de güzel. Hasadın şu anda yüzde 60'ı bitti. Yüzde 40'ı daha devam ediyor. Hasat sezonu bir 15 gün daha sürer. Ürünün de alım-satımı önümüzdeki yılın Mart ayına kadar devam eder. Şu anda fiyatlar 100-200 arası ama sezonu gelince biraz daha düşer, 100-150 TL arası olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN