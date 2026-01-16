Aydın'da araç sayısı 668 bin oldu

Aydın'da Aralık ayında toplam araç sayısı 668 bin 889 oldu, 16 bin 143 aracın ise devri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Aralık ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımladı. Bu çerçevede Aydın'da 2025 yılı Aralık ayında araç sayısı 239 bin 892 otomobil, 11 bin 294 minibüs, 2 bin 777 otobüs, 89 bin 768 kamyonet, 10 bin 928 kamyon, 251 bin 195 motosiklet, bin 488 özel amaçlı taşıt ve 61 bin 547 traktör olmak üzere toplam 668 bin 889 oldu.

Aydın'da 2025 Aralık ayında toplamda 16 bin 143 aracın ise devri yapıldı. Bunların 9 bin 494'ü otomobil, 286'sı minibüs, 75'i otobüs, 2 bin 708'i kamyonet, 188'i kamyon, 2 bin 302'si motosiklet, 36'sı özel amaçlı taşıt ve bin 54'ü traktör olarak gerçekleşti.

Ayrıca 2025 Aralık ayında 3 bin 885 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Bunların bin 465'i otomobil, 6'sı minibüs, 9'u otobüs, 433'ü kamyonet, 44'ü kamyon, bin 818'i motosiklet, 5'i özel amaçlı taşıt ve 105'i traktör olarak gerçekleşti. - AYDIN