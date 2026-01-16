Haberler

Aydın'da araç sayısı 668 bin oldu

Aydın'da araç sayısı 668 bin oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Aydın'da Aralık 2025 itibarıyla toplam araç sayısı 668 bin 889 olarak kaydedildi. Bu dönemde 16 bin 143 aracın devri yapılırken, 3 bin 885 aracın da trafiğe kaydı gerçekleştirildi.

Aydın'da Aralık ayında toplam araç sayısı 668 bin 889 oldu, 16 bin 143 aracın ise devri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Aralık ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımladı. Bu çerçevede Aydın'da 2025 yılı Aralık ayında araç sayısı 239 bin 892 otomobil, 11 bin 294 minibüs, 2 bin 777 otobüs, 89 bin 768 kamyonet, 10 bin 928 kamyon, 251 bin 195 motosiklet, bin 488 özel amaçlı taşıt ve 61 bin 547 traktör olmak üzere toplam 668 bin 889 oldu.

Aydın'da 2025 Aralık ayında toplamda 16 bin 143 aracın ise devri yapıldı. Bunların 9 bin 494'ü otomobil, 286'sı minibüs, 75'i otobüs, 2 bin 708'i kamyonet, 188'i kamyon, 2 bin 302'si motosiklet, 36'sı özel amaçlı taşıt ve bin 54'ü traktör olarak gerçekleşti.

Ayrıca 2025 Aralık ayında 3 bin 885 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Bunların bin 465'i otomobil, 6'sı minibüs, 9'u otobüs, 433'ü kamyonet, 44'ü kamyon, bin 818'i motosiklet, 5'i özel amaçlı taşıt ve 105'i traktör olarak gerçekleşti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

N'Golo Kante'yi Fenerbahçe'nin eski yıldızı ikna etmiş

Kante'yi Fenerbahçe'nin eski yıldızı ikna etmiş
Komşusu yüzünden evine gidemiyor! Video çekip isyan etti

Komşusu yüzünden evine gidemiyor! Video çekip isyan etti
TBMM'deki istismar skandalında ilk duruşma: Boşluğuma geldi

TBMM'deki istismar skandalında ilk duruşma! Savunması da rezalet
İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

İbrahim Tatlıses'in veliahtı deniyordu! Konser verdiği yere bakın
N'Golo Kante'yi Fenerbahçe'nin eski yıldızı ikna etmiş

Kante'yi Fenerbahçe'nin eski yıldızı ikna etmiş
PFDK, Süper Kupa'daki cezaları açıkladı! Galatasaray'a ağır fatura

Süper Kupa'nın faturası belli oldu! Galatasaray'a ağır ceza
Jürgen Klopp'un Real Madrid teknik direktörlüğü için koştuğu şart olay

Real Madrid teknik direktörlüğü için koştuğu şart olay