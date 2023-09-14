Aydın'da Akdeniz Meyve Sineği mücadelesi için tuzak dağıtım töreni düzenlendi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Akdeniz Meyve Sineği mücadelesi için Tuzak Dağıtım töreninde konuşan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Kalıntısız ve kaliteli üretim temel şartımız" diye konuştu.

Aydın İl Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ege İhracatçılar Birlikleri tarafından Davutlar Mahallesi'nde düzenlenen Akdeniz Meyve Sineği Kitle Yakalama Tuzakları Dağıtım Töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol konuşmalarına geçildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Kuşadası İlçe Tarım Müdürü Gürsel Doğan, Akdeniz Meyve Sineği ile mücadelenin büyük önem taşıdığını ve bu konuda biyolojik tuzakların dağıtıldığı bir törende bulunduklarını ifade etti.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem konuşmasında, Aydın'da turunçgil üretiminin 45 bin dekarlık bir alanda gerçekleştiğini ve rekoltenin bu yıl iyi seviyede olduğunu söyledi. Ayrıca, biyokültürel ve biyolojik mücadelenin önemine vurgu yaparak, Ege İhracatçılar Birliği'nin temin ettiği 5 bin adet tuzak ve bakanlık aracılığıyla alınan 10 bin adet toplama poşeti dağıtımı gibi önlemlerle kalıntısız ürünlerin pazara ulaştırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Başkan Uçak: "Kalıntısız ve kaliteli üretim temel şartımız"

Ege Yaş Meyve İhracatçılar Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Bizler hem üreticilerimiz hem de ihracatçılarımızla sıklıkla bir araya geliyoruz. Son yıllarda yaptığımız toplantıların ana gündem konusu kalıntısız üretim konusu üzerine yoğunlaşıyoruz. Bizim üretim ve ihracatta başarı için temel şartımız var, kalıntısız ve kaliteli üretim. Bunun için de biyoteknik mücadelenin kritik bir rolü var. Ege bölgemizin bir çok ilinde topyekun bir mücadele içindeyiz. Özellikle üreticilerimizin bilgili bir şekilde bu mücadeleyi sürdürmesi bizim için çok önemli. Bu sene üreticilerimize dağıtmış olduğumuz tuzakların hayırlı ve bereketli bir sezon getirmesini yüce rabbimden diliyorum. Türkiye'de 55 milyon ton sebze ve meyve üretiliyor. Bu üretilen ürünlerin pandemi döneminde ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Dünyada narenciye üretiminde sekizinci sıradayız. İhracatında ise dördüncü sıradayız ve umuyorum ki önümüzdeki yıllarda inşallah birinci sırayı alırız. Ülkemizdeki verim artışını fırsata çevirebilmemiz için hem üretimde hem ihracatta daha üst basamaklara yükselmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Biyoteknik mücadelemize verdikleri desteklerden dolayı başta bakanlarımız olmak üzere tüm destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından hazırlanan tuzaklar programa katılanlar tarafından ağaçlara asıldı.

Programa, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçılar Birliği Başkanı Davut Er, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, İl Tarım Müdürü Ahmet Öktem, Kuşadası İlçe Tarım Müdürü Gürsel Doğan ve üreticiler katıldı. - AYDIN