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Aydın, 2022 Yılı Zeytin Zeytinyağı İhracat Ödül Töreni'nde Damga Vurdu

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Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Sektör Buluşması'nda Aydın, en çok ambalajlı zeytin ve zeytinyağı ihracatı yapan şampiyonlar arasında yer aldı. Aydınlı ihracatçı firmalar, ödül töreninde başarılarını taçlandırdı.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği koordinesinde Zeytin ve Zeytinyağı Sektör Buluşması gerçekleştirilirken, düzenlenen '2022 Yılı Zeytin Zeytinyağı İhracat Ödül Töreni'ne, Aydın damga vurdu.

Türkiye'de tüm zeytin ve zeytinyağı ihracatçılarının çatı kuruluşu olan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği'nin (EZZİB) düzenlemiş olduğu Zeytin-Zeytinyağı Sektör Buluşması gerçekleştirildi. Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Er, Meclis Üyeleri Ahmet Şenel ve Mehmet Akkan'ın da katıldığı buluşmada düzenlenen '2022 Yılı Zeytin Zeytinyağı İhracat Ödül Töreni'ne, Aydın damga vurdu.

2022 yılında en çok ambalajlı zeytin ve zeytinyağı ihracatı yapan ihracat şampiyonları da ödüllendirilirken Efeler Diyarı Aydın'dan 7 ihracatçı firma, '2022 Yılı Zeytin Zeytinyağı İhracatı Ödül Töreni'nde başarılarını ödülle taçlandırdı. Ödül töreninde, Aydınlı ihracatçı firmalar 2022 Ambalajlı Sofralık Zeytin ve Ambalajlı Zeytinyağı Kategorisi'nde ihracat ödülüne layık görüldü. Aydın Ticaret Borsası üyelerinden Eker Gıda Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Maroli Gıda Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş., Günkar İnşaat Gıda Tekstil Nak. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., Aydona Gıda İnşaat Petrol İletişim San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Saha Tarım Ür. İth. İhr. Ltd. Şti., Saltay Dış Ticaret Ltd. Şti. 2022 ambalajlı sofralık zeytin kategorisinde, Eraydın Tarım Ürünleri Gıda Petrol Hayvancılık İnşaat Nakliye San. ve Tic. İhr. İth. Ltd. Şti. ise 2022 ambalajlı zeytinyağı kategorisinde derece elde ederek ödüllendirildi.

"Aydın için büyük onur ve gurur"

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen 'Zeytin ve Zeytinyağı Sektör Buluşması ve 2022 Yılı Zeytin Zeytinyağı İhracat Ödül Töreni'nde Aydınlı zeytin ve zeytinyağı ihracatçı firmaların ödüle layık görülmesinin Aydın için büyük bir gurur ve onur olduğunu ifade etti.

Aydınlı ihracat şampiyonlarını tebrik eden Başkan Çondur; "İhracat şampiyonluğu ödüllerine layık görülen üyelerimiz, Türk iş dünyamıza, Türk İhracatçılığına, ilimize gurur kaynağı olmuştur. Aydınlı firmalarımızın gerçekleştirdikleri ihracatla Türk ekonomisine sağladığı katkıdan dolayı üyelerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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