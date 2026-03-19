Aydem Yenilenebilir Enerji, kurulu gücünü bin 210 megavata yükselttiğini duyurdu

Aydem Yenilenebilir Enerji, kurulu gücünü bin 210 megavata yükselttiğini duyurdu
AYDEM Yenilenebilir Enerji, Uşak RES'te gerçekleştirdiği 12 megavatlık kapasite artışı ile kurulu gücünü 1210 megavata çıkardı. Bu artışla birlikte yıllık 20 bin ton karbon emisyonunun önlenmesi hedefleniyor.

AYDEM Yenilenebilir Enerji, Uşak RES'te gerçekleştirdiği 12 megavatlık kapasite artışı ile kurulu gücünü bin 210 megavata taşıdığını duyurdu. Şirket, söz konusu 12 megavatlık kapasite artışıyla yılda yaklaşık 20 bin ton karbon emisyonunun önlenmesini hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamada, bu yatırımla şirketin rüzgar kurulu gücünün de 268,5 megavata ulaştığı bildirilirken tesisin mevcut üretimine ek olarak, yıllık yaklaşık 40 milyon kilovat saat temiz enerji üretimi gerçekleştirmesi öngörüldüğü kaydedildi. Proje kapsamında ayrıca yılda yaklaşık 20 bin ton karbon emisyonunun önlenmesi amaçlanıyor.

Kapasite artışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Uğur Yüksel, projenin stratejik önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Ülkemizin enerji dönüşümüne katkı sağlama yolunda önemli bir kilometre taşına daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uşak RES'te gerçekleştirdiğimiz kapasite artışı, yenilenebilir enerjiye olan kararlılığımızın ve uzun vadeli büyüme vizyonumuzun güçlü bir göstergesidir. Bu yatırımla birlikte toplam kurulu gücümüz bin 210 megavata, rüzgar kurulu gücümüz ise 268,5 megavata yükseldi. Temiz ve sürdürülebilir enerji üretimine olan bağlılığımızla yatırımlarımızı büyütmeye ve ülkemizin enerji bağımsızlığına katkı sunmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki aylarda Uşak'ta kapasite artışı kapsamında 6 megavat kurulu güce sahip bir türbini daha devreye almayı planlıyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
