Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Şapkacı, Türkiye'nin genç nüfusu, güçlü AVM altyapısı, çeşitlenen tüketim alışkanlıkları ve stratejik konumuyla uluslararası yatırımcılar için hala yüksek potansiyel taşıyan bir pazar olduğunu bildirdi.

AYD tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen ve ticari gayrimenkul ve AVM yatırımcıları ile perakendenin önde gelen isimlerini bir araya getiren "AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi" İstanbul'da başladı.

Zirvenin açılışında konuşan AYD Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Şapkacı, sektörün, yılın 10 ayında metrekare verimliliğinde yüzde 29 büyüdüğünü belirterek, "Ekim sonunda açıklanan yıllık enflasyonun yüzde 32,87 olduğunu dikkate aldığımızda reel olarak cirolarda sınırlı bir daralma olduğunu görüyoruz. Ziyaretçi girişleri ise aynı dönemde yüzde 3,4 azaldı. Bu tablo aslında enflasyon hedeflerine yönelik politikaların doğal ve öngörülebilir yansımasıdır. AVM yatırımcıları olarak bu dönemde sadece ayakta kalmaktan da öte, daha da ilerleyebilmenin yollarını arıyor, elimizden gelen katkıyı vermeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de 2026'da 6 yeni AVM açılmasının planlandığını söyleyen Şapkacı, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, genç nüfusu, güçlü AVM altyapısı, çeşitlenen tüketim alışkanlıkları ve stratejik konumuyla uluslararası yatırımcılar için hala yüksek potansiyel taşıyan bir pazardır. Ancak hem dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmalar hem de mevzuattaki belirsizlikler, yerli ve yabancı yatırımcıların uzun vadeli planlarında daha temkinli adım atmasına yol açıyor. Reel cirolardaki baskı, artan maliyetler ve küresel uygulamalardan ayrışan düzenlemeler, yatırımcının finansal manevra alanını ciddi şekilde daraltıyor. Bu nedenle hem yeni AVM yatırımlarında hem de mevcut merkezlerin yenileme–modernizasyon süreçlerinde ciddi bir yavaşlama görüyoruz."

"Perakendeci ile yapıcı diyalog içinde olmak zorundayız"

Şapkacı, Türkiye'de 450 AVM'de faaliyet gösteren yüzlerce marka ve yaklaşık 43 bin mağaza olduğunu söyleyerek, AVM ekosisteminin doğrudan 600 bin, dolaylı olarak 2,1 milyon kişiye istihdam sağladığını dile getirdi.

Türkiye AVM sektörünün yaklaşık 50 milyar dolar yatırım hacmine sahip olduğunu kaydeden Şapkacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yatırım ortamının tekrar çekici hale gelmesi için uluslararası normlarla uyumlu, sosyal konuttan ayrılan, tanımı ve içeriğiyle uzmanlaşmış bir ticari gayrimenkul mevzuatına, bir başka deyişle enflasyon gerçekleriyle uyumlu, piyasa rayiçleri doğrultusunda, sözleşme serbestisine dayandırılacak bir ticari gayrimenkul kira rejimine ihtiyaç vardır. Mevcut tıkanıklık yalnızca bizi değil, büyümek isteyen tüm markaları, ülkemize gelmek isteyen uluslararası perakendecileri de etkiliyor.

2026 beklentileri, 2025'ten çok farklı görünmüyor. Ancak yılın son çeyreğinde enflasyonun aşağı yönlü hareketiyle belki daha olumlu bir tablo mümkün olabilir. 2026 sonunda finansmana erişimin kolaylaşması halinde yeni projeleri tekrar konuşmaya başlayabiliriz. Ticari gayrimenkul yatırımcıları olarak kamu ile etkin işbirliği, perakendeci ile yapıcı diyalog içinde olmak zorundayız."???????

"İstanbul'un cazibesini mutlaka sürekli bir şekilde yukarıya taşımamız lazım"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de sektörün İstanbul'daki kayıtlı ekonominin adeta akıncıları olduğunu belirtti.

AVM'lerle birlikte çarşı-pazarın yeniden şekillendiği bir sürecin başladığını anlatan Avdagiç, "AVM'ler tüketici yönünden de çok önemli atılım, farklı bir iş oluşturdu. Ürüne kesintisiz erişim, kalitenin teminat altına alınmasını sağladı. Müşteri memnuniyeti ve tüketici şikayetlerinin çok hızlı ve etkin bir şekilde çözülmesini sağladı. Aynı zamanda eğlenceli, kaliteli, güvenli vakit geçirme ve sosyalleşme imkanı da sunuyor." diye konuştu.

Avdagiç, İstanbul'un ülkenin en fazla yabancı ziyaretçi çeken şehirlerinin başında geldiğini belirterek, üzerinde durmaya çalıştıkları en önemli konulardan bir tanesinin de İstanbul'daki AVM'lerde alışveriş yapan yabancıların sayısını artırmak olduğunu ifade etti.

Dokuz aylık verilere bakıldığında mütevazı bir artış görüldüğünü aktaran Avdagiç, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da, özellikle AVM'lerdeki tax free ve yabancı kredi kartlarıyla yapılan alışverişleri çok dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. İstanbul'un pahalı olduğuyla ilgili imajını ortadan kaldırmamız lazım. Bununla ilgili yapmamız gerekenlerden bir tanesi de tax freelerin daha etkin ve rahat bir şekilde uygulanması, iade edilecek KDV oranlarının bir miktar daha yükseltilmesi. İstanbul'un cazibesini mutlaka sürekli bir şekilde yukarıya taşımamız lazım."

Zirvede çok sayıda panel ve ödül töreni düzenlenecek

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği tarafından bu yıl 16. kez İstanbul'da düzenlenen "AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi", hibrit gerçekleştiriliyor.

"Tutamıyorum Zam?anı", "Kırılgan Dünyanın Yeni Dengesi", "Yanındayız, Çünkü Eşitlik Birlikte Mümkün", "Uzun Vadeli Değer: AVM'lerde Yenileme ve Dönüşüm Stratejileri", "Perakendenin Nabzı, Yatırımcının Rotası", "Alışveriş Turizminde Türkiye'nin Rotası", "AVM 6.0 AI ile Dönüşüm: Sahada Oyunu Değiştiren Platform", "Avrupa Perakende Trendleri: AVM'leri Neler Bekliyor?", "Küreselden Yerele: Perakendede Kazanan Stratejiler" ve "Yeni Nesil Perakende, Yeni Nesil Liderlik" başlıklı oturumların düzenleneceği zirvede "1 Numaralı Markalar" ödülleri de sahiplerini bulacak.