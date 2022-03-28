Avrupalılardan mülteci sorununa iki yüzlü yaklaşım! Ukraynalılara gösterdikleri hassasiyeti Suriyelilere gösteremediler

Rusya- Ukrayna savaşı 33 gündür devam ediyor. Tüm dünyanın odaklandığı Ukrayna'da savaş şiddetini her geçen gün daha da artırıyor. Şehir merkezlerinde yaşanan çatışmalar nedeniyle yaklaşık 4 milyon Ukraynalı ülkesini terk etti. Savaştan kaçan Ukraynalılara, Avrupa ülkeleri kucak açtı. Üstelik birçok Avrupa ülkesi Ukraynalılara kapıları açmanın yanında maddi destek de vermeye başladı.

AVRUPALILARDAN MÜLTECİ SORUNUNA İKİ YÜZLÜ YAKLAŞIM

Avrupalılar aynı hassasiyeti ise Suriyeli mültecilere göstermedi. Suriyelilerin ülkelerine gelmemesi için ellerinden geleni yapan Avrupalılar, mülteci sorununa iki yüzlü yaklaşım gösterdi. Müslüman oldukları için ve aynı kültürden olmadıkları için Suriyelilere kapıları kapatan Avrupa, Ukraynalılara ise kucak açtı.

EN FAZLA UKRAYNALIYI POLONYA KABUL ETTİ

En fazla Ukraynalıyı kabul eden ülke Polonya oldu. 2,2 milyon Ukraynalıyı ağırlayan Polonya, 18 aya kadar oturum ve çalışma izninin yanında her mülteciye de nakit yardım yaptı. Polonya'yı Romanya takip etti. 586 bin Ukraynalıyı kabul eden Romanya, 9 ay çalışma izni verdi. Macaristan 350 bin, Çekya 300 bin, Almanya 259 bin, İtalya 71 bin, Fransa 26 bin, İspanya 25 bin, İngiltere, Hollanda 12'şer bin, İsviçre 11 bin Ukraynalıyı kabul etti.

TOPLU TAŞIMAYI BİLE ÜCRETSİZ YAPTILAR

259 bin Ukraynalı mülteciyi kabul eden Almanya, ücretsiz toplu taşıma, soruşturmasız oturum izni imkanı, sağlık hizmetlerinden yararlanma gibi birçok hak tanıdı. İngiltere ise evini Ukraynalılara açanlara nakit desteği yapmaya başladı. Fransa Ukraynalı mülteciler için 400 milyon euro ayırdı. İsviçre 1 yıllık oturum izni ve aylık nakit yardımı yapmaya başladı.