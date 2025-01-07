Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri ne olacak? İlk bilgiler gelmeye başladı

Gözler vereceği müjdelerde! İlk bilgiler gelmeye başladı
Mersin'de facia: 2 çocuğun hayatını kaybettiği eve ekipler özel kıyafetle girdi

Mersin'de facia: 2 çocuk hayatını kaybetti
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltildi

En düşük emekli maaşına zam! Rakamı Bakan Işıkhan duyurdu
Şehit aileleri, MHP İl Başkanlığı önüne 'Yakışmadı' yazılı siyah çelenk bıraktı

Bahçeli'yi kızdıracak protesto

Avrupa Yatırım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Borsa İstanbul'da İşlem Görmeye Başladı

Avrupa Yatırım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Borsa İstanbul'da İşlem Görmeye Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Yatırım Holding'in lider yatırımcısı olduğu Atlas Portföy Yönetimi tarafından kurulan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu 'ATPAY' kodu ile Borsa İstanbul Girişim Sermayesi Pazarı'nda işlem görmeye başladı. Törende yapılan açıklamalarda, fonun girişimcilik ekosistemine katkıları ve ekonomik büyümeye destek sağlanması vurgulandı.

Avrupa Yatırım Holding'in lider yatırımcısı olduğu ve Atlas Portföy Yönetimi tarafından kurulan Atlas Portföy Yönetimi AŞ Avrupa Yatırım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, "ATPAY" koduyla Borsa İstanbul Girişim Sermayesi Pazarı'nda işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul'da düzenlenen gong törenine, Avrupa Yatırım Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Burak Telli, Aynus Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Altınbaş, Atlas Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Altınbaş ve Genel Müdürü Elif Pehlivanlı ile davetliler katıldı.

Törende konuşan Telli, Avrupa Yatırım Holding'in sermaye piyasalarındaki 10 yıllık deneyimini aktararak, şirketin borçluluk oranlarını artırmadan ve bedelli sermaye artırımı yapmadan büyüdüğünü belirtti.

Lider yatırımcısı oldukları girişim sermayesi fonu ile girişimcilik ekosistemine adım atmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Telli, "Bugün, Avrupa Yatırım Holding olarak hem sermaye piyasalarının gelişimine hem de girişim ekosistemine bir tuğla daha koymaktan gurur duyuyoruz." dedi.

"Girişimcilik ekosistemine katkımız sürecek"

Aynus Holding Yönetim Kurulu Başkanı Altınbaş ise geçmişte elde edilen başarılara değinerek, "Ülkemizin genç ve dinamik nüfusunun girişimci ruhunu canlandırmakta ve gelecekte birçok başarı hikayesine tanıklık edeceğimizin habercisi olmaktadır. Bu başarıların sürdürülebilir olması için girişim ekosistemindeki finansman araçlarını çeşitlendirmek büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.

Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarının alternatif bir fonlama aracı olarak bu ihtiyacı karşıladığını aktaran Altınbaş, "Bir Altınbaş Holding kuruluşu olan Atlas Portföy olarak, kurucusu olduğumuz Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarıyla ekosisteme katkı sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün, Avrupa Yatırım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasıyla, bu katkıyı bir adım daha ileri taşıyoruz." ifadesini kullandı.

Atlas Portföy Genel Müdürü Pehlivanlı da Borsa İstanbul'un Girişim Sermayesi Pazarı'nın Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına (GSYF) sunduğu fırsatları vurguladı.

Pehlivanlı, "GSYF'ler, yenilikçi fikirleri destekleyerek ekonomik büyümeye katkı sağlıyor ve istihdam yaratıyor. Vergisel avantajlar, yatırım çeşitlendirmesi, profesyonel yönetim ve denetim gibi özellikler, bu fonları yatırımcılar için cazip hale getiriyor. Fonların daha geniş kitleye ulaşabilmesi için Girişim Sermayesi Pazarı da bu noktada önem kazanıyor." açıklamasında bulundu.

Girişim Sermayesi Pazarı'nın fon yatırımcılarına likidite imkanı sağlarken daha şeffaf, güvenilir ve ulaşılabilir bir yatırım ortamı sunduğunu belirten Pehlivanlı, kurucusu ve yöneticisi oldukları Avrupa Yatırım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun "ATPAY" kodu ile işlem görmeye başlamasından büyük heyecan ve gurur duyduklarını ifade etti.

Avrupa Yatırım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Fonun lider yatırımcısı Avrupa Yatırım Holding'in kaynak taahhüdü ve diğer yatırımcıların katkılarıyla toplam büyüklüğü 200 milyon liraya yaklaştı.

Verilen bilgiye göre, fon, 2024 yılı son çeyreğinde biri çocukların bilişsel becerilerini geliştiren yenilikçi bir eğitim ve yazılım girişimi, diğeri ise global büyüme potansiyeli taşıyan bir etkinlik organizasyonu ve prodüksiyon şirketi olmak üzere toplam iki önemli yatırım gerçekleştirdi.

Fon, yalnızca yenilikçi girişimlere değil aynı zamanda geleneksel sektörlerde faaliyet gösteren ve sürdürülebilir iş modellerine sahip şirketlere de yatırım yaparak değer yaratmaya devam edecek.

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz - Ekonomi
img

Gözler vereceği müjdelerde! İlk bilgiler gelmeye başladı
img

Kürt siyasetinin ağır topundan "Gazze" tehdidine çok sert tepki
img

UEFA'dan Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti'nin İmralı heyeti ile görüşen Fatih Erbakan'dan ilk sözler

DEM heyetiyle görüşen Fatih Erbakan'dan ilk sözler
Tuğçe Tayfur babasının cenazesinde küfürler etmişti! Yeğeni Şirin Gözalıcı olayla ilgili konuştu

Tuğçe Tayfur'un cenazede küfür ettiği kişi Şirin Gözalıcı değilmiş
43 bin TL'lik lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti!

Lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti
Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler

Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler
Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı

Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı
Acil serviste kadın hastaların uygunsuz fotoğraflarını çeken personel açığa alındı

Devlet hastanesi acil servisinde mide bulandıran olay

Son Dakika Haberleri

Sivasspor Beşiktaş ne maçı, lig maçı mı, kupa maçı mı? Sivasspor Beşiktaş CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sivasspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? KOSKİ Konya su kesintisi! 7-8 Ocak Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, İslahiye 7-8 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Meriç Ökten kimdir, neden öldü? Survivor eleme adayları kim? 7 Ocak Salı Survivor'da potada kimler var? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 7 Ocak Salı? Cengiz Han Destanı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cengiz Han Destanı filmi ne zaman, nerede çekildi? BUSKİ Bursa su kesintisi! 7-8 Ocak Yıldırım, Nilüfer, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 7-8 Ocak Gaziosmanpaşa, Pendik, Zeytinburnu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Son Sığınak filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Son Sığınak filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.