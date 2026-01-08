Avrupa ülkesinde deprem! 68 bin 500 şirket resmen iflas etti

Fransa ekonomisi, 2025'te işletmeler cephesinde yaşanan sert dalgayla gündeme geldi. Açıklanan resmi veriler, yıl boyunca 68 bin 500 şirketin faaliyetlerini durdurduğunu ortaya koydu. Bu rakam, son yılların en yüksek iflas seviyesi olarak kayıtlara geçti.

KAN KAYBI DERİNLEŞTİ

İflas verileri, 2025'te ticari yaşamda yaşanan kan kaybının derinleştiğini gösterdi. Bir önceki yıla göre iflas sayısı yüzde 3,4 arttı. Ayrıca 2010-2019 dönemindeki "normal" kabul edilen ortalamaların da yüzde 23 üzerine çıkıldı. İflasların üst üste dördüncü yıl artması, ekonomik toparlanma beklentilerini zayıflatırken, uzmanlar bu süreci "ödeme gücü krizi" olarak değerlendiriyor.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMADA İFLAS RÜZGARI

2025'teki artış, bazı sektörlerde çok daha belirgin hissedildi. Pandemi öncesi döneme kıyasla en dikkat çeken yükseliş ulaştırma ve depolama alanında görüldü. Bu sektörde iflasların yüzde 61 arttığı belirtilirken, bilgi ve iletişimde yüzde 42, otomotiv ticaretinde yüzde 40, konaklama ve restoranlarda ise yüzde 34 artış yaşandığı kaydedildi.