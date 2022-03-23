Avrupa'daki ilk Tesla fabrikasını açan Elon Musk'ın yıllar önce çektirdiği fotoğraf nereden nereye dedirtti - Haberler

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Avrupa'daki ilk Tesla fabrikasını açan Elon Musk'ın yıllar önce çektirdiği fotoğraf nereden nereye dedirtti

Haberler.com - Bilsay Özer - Ekonomi
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ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Avrupa'daki ilk otomobil fabrikası Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarındaki Grünheide'de üretime başladı. Açılışa katılan Elon Musk'ın renkli görüntüleri kameralara yansırken, Musk'ın 1995 yılında hurdacıda yedek parça ararken çektirdiği fotoğraf günün detayı haline geldi.

Tesla'nın dünyadaki 5'inci büyük fabrikası Almanya'da açıldı. Açıl törenine Elon Musk bizzat katılırken Musk'ın yanı sıra, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ve Brandenburg Eyaleti Başbakanı Dietmar Woidke de katıldı. Scholz, açılış töreninde yaptığı konuşmada Tesla'nın Avrupa'daki ilk fabrikasının onaylanması ve inşaatına başlanmasına işaret ederek, Almanya'nın planlamayı daha da hızlandırmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Avrupa'daki ilk Tesla fabrikasını açan Elon Musk'ın yıllar önce çektirdiği fotoğraf nereden nereye dedirtti

BU ADAM ABD'NİN MUSTAFA SARIGÜL'Ü

Fabrika'nın açılışında Elon Musk'ın renkli görüntüleri dikkat çekti. Dans edip eğlenen Musk daha sonra drone kamerasını kovaladı. Görüntülerin altına bir Twitter kullanıcısı "Bu adam Amerika'nın Mustafa Sarıgül'ü" yorumunda bulundu.

Avrupa'daki ilk Tesla fabrikasını açan Elon Musk'ın yıllar önce çektirdiği fotoğraf nereden nereye dedirtti

YILLAR ÖNCE ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ

Fabrika açılışı sonrası sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan bir fotoğrafta Elon Musk'ın 1995 yılında bir hurdacıda BMW marka arabasına yedek parça aradığı fotoğraf gündem oldu. Aradan geçen yıllar sonucunda BMW'nin kalbine kendi otomobil fabrikasını açan Elon Musk'ın serveti ise BMW'yi 4'e katladı.

Haberler.com / Bilsay Özer - Ekonomi

Tesla Motors, Elon Musk, Almanya, Berlin, ABD, Teknoloji, Dünya, Ekonomi, Güncel, Haberler

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