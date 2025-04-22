Avrupa Borsalarında Yükseliş, İtalya Hariç

Avrupa borsaları, günü İtalya hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,25 değer kazanarak 507,71 puan oldu.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,41 artışla 21.293,53 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,56 yükselişle 7.326,47 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi 0,64 artarak 8.328,6 puandan kapandı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,09 değer kaybıyla 35.947,89 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 21.00 itibarıyla yüzde 0,539 düşüşle 1,145 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerinin dozunu artırması ve ABD'nin ticaret politikalarına yönelik belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Avrupa tarafında ise Paskalya tatili dönüşünde açılışta hakim olan negatif seyrin ardından, piyasalar günü İtalya hariç pozitif seyirle tamamladı.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, verdiği röportajda, Avro Bölgesi'nde dezenflasyon sürecinin tamamlanmaya yaklaştığını belirtti.

Uluslararası Para Fonu (IMF), ticaret gerilimlerinin hızla tırmanması ve politika belirsizliklerinin artması nedeniyle küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2,8'e ve gelecek yıl için yüzde 3'e düşürdü.

IMF Ekonomi Danışmanı ve Araştırma Direktörü Pierre-Olivier Gourinchas, ABD ekonomisi için resesyon öngörmediklerini ancak bu yöndeki olasılığın yükseldiğini ifade etti.