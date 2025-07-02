Avrupa Borsalarında Yükseliş, İngiltere Hariç

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,18 değer kazanarak 541,21 puana çıktı.

Banka hisseleri ortalama yüzde 1,5 ve otomobil üreticilerinin hisseleri ortalama yüzde 1,64 değer kazandı.

Avrupa'da bankalar 1997'den beri en iyi 6 aylık getirilerini elde ederek dikkati çekti. Stoxx 600 Bankacılık endeksi yılın ocak-haziran döneminde yaklaşık yüzde 30 artış gösterdi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,49 artarak 23.700,11 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,99 yükselerek 7.738,42 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,57 değer kazanarak 39.685,28 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 düşüşle 8.774,65 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.48 itibarıyla yüzde 0,15 düşüşle 1,179 seviyesinde seyrediyor.

Avrupa borsalarında da Orta Doğu'daki ateşkesin ardından yaşanan geçici coşku, yerini ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında devam eden ticaret ihtilaflarına ilişkin endişelere bıraktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın AB için bir anlaşma için belirlediği süre 9 Temmuz'da dolacak.