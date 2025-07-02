Avrupa Borsalarında Yükseliş, İngiltere Hariç

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsaları, hafta boyunca İngiltere dışında yükseliş gösterirken, bankalar ve otomobil hisseleri dikkat çekici kazançlar elde etti. Stoxx Europe 600, yüzde 0,18 artışla 541,21 puana çıkarken, Almanya DAX ve Fransa CAC endeksleri de değer kazandı. İngiltere'de ise FTSE 100, hafif bir düşüşle kapanış yaptı.

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,18 değer kazanarak 541,21 puana çıktı.

Banka hisseleri ortalama yüzde 1,5 ve otomobil üreticilerinin hisseleri ortalama yüzde 1,64 değer kazandı.

Avrupa'da bankalar 1997'den beri en iyi 6 aylık getirilerini elde ederek dikkati çekti. Stoxx 600 Bankacılık endeksi yılın ocak-haziran döneminde yaklaşık yüzde 30 artış gösterdi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,49 artarak 23.700,11 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,99 yükselerek 7.738,42 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,57 değer kazanarak 39.685,28 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 düşüşle 8.774,65 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.48 itibarıyla yüzde 0,15 düşüşle 1,179 seviyesinde seyrediyor.

Avrupa borsalarında da Orta Doğu'daki ateşkesin ardından yaşanan geçici coşku, yerini ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında devam eden ticaret ihtilaflarına ilişkin endişelere bıraktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın AB için bir anlaşma için belirlediği süre 9 Temmuz'da dolacak.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz! Aliyev'den Putin'e misilleme geldi

Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz! Aliyev'den misilleme geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güne damga vuracak itiraf: Galatasaray ve Trabzonspor beni istedi

Güne damga vuracak itiraf: Galatasaray'dan teklif aldım
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları
Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra...

Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia
Ameliyat için 'lazer parası' isteyen cerrah tutuklandı

Devlet hastanesi doktoru yüz kızartıcı suçtan tutuklandı
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı

Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı
Kenan İmirzalıoğlu uzun süren sessizliğini yeni projeyle bozuyor

Kenan İmirzalıoğlu setlere geri dönüyor! Rolü şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.