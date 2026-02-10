Haberler

Avrupa borsaları Fransa hariç düşüşle kapandı

Güncelleme:
Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü genel olarak düşüşle kapatırken, Fransa hariç tüm büyük endekslerde değer kaybı yaşandı. Ayrıca, Avrupa Birliği'nin teknoloji şirketi Google'ın bulut güvenlik platformu Wiz'i 32 milyar dolara satın almasına onay verdiği bildirildi.

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü Fransa hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,07 değer kaybederek 620,97 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 gerileyerek 10.353,84 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,11 değer kaybıyla 24.987,85 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,04 azalarak 46.802,99 puana düştü.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,06 artarak 8.327,88 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 0,1 düşerek 1,19 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa Birliği (AB), teknoloji şirketi Google'ın bulut güvenlik platformu Wiz'i 32 milyar dolara satın almasına onay verdi.

Alman Otomobilciler Birliği (VDA) Başkanı Hildegard Müller, yüksek maliyetler ve Brüksel'in "gerçeklikten kopuk" düzenlemeleri nedeniyle sektörün tarihi bir kırılma noktasında olduğunu belirterek, yatırımların ve istihdamın hızla yurt dışına kaydığı uyarısında bulundu.

Deutsche Bank, Epstein'i müşteri olarak kabul etmenin hata olduğunu bildirdi.

Enerji şirketi bp'nin 2025'teki karı yıllık bazda yüzde 16 gerilerken, şirket hisse geri alım programını askıya aldı.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
