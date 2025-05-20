Avrupa Borsaları Yükselişle Tamamlandı, Yaptırımlar Gündemde

Avrupa Borsaları Yükselişle Tamamlandı, Yaptırımlar Gündemde
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Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü yükselişle kapattı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,73 artış gösterirken, İngiltere ve Almanya'nın borsa endeksleri de değer kazandı. AB, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar onayladı.

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,73 artışla 554,02 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,94 artarak 8.781,12, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,42 değer kazanarak 24.036,11, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,75 yükselerek 7.942,42 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,89 artışla 40.522,44 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,08 yükselişle 1,125 oldu.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'nın petrol taşıdığı gölge filosunda yer alan yaklaşık 200 tankeri de hedef alan 17. yaptırım paketine onay verdi.

İngiltere, Rusya'nın askeri, enerji ve finans sektörlerini ve bazı kişi ve kurumları hedef alan 100 yeni yaptırım açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail ile yeni serbest ticaret anlaşmasına yönelik müzakerelerin askıya alındığını açıkladı.

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, mart ayında önceki aya göre yüzde 0,1 yükseldi.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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