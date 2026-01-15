Avrupa borsaları Fransa hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, günü Fransa hariç yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları kapanışında gösterge endeksi Stoxx Europe 600, çip hisselerindeki artışla yüzde 0,56 değer kazanarak 615 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,45 artarak 25,374.51 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,44 yükselerek 45,849.77 puana ve İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,54 artışla 10,238.94 puana çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,21 değer kaybederek 8,313.12 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.16 itibarıyla yüzde 0,284 düşüşle 1,161 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa borsalarında yatırımcılar ABD, Danimarka ve Grönland yetkililerinin görüşmesi başta olmak üzere jeopolitik ve siyasi gelişmeleri yakından takip ederken, bölgede bugün açıklanan verilere göre İngiltere ekonomisi Kasım 2025'te yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti.

Almanya ekonomisi, iki yıl art arda yaşanan küçülmenin ardından 2025'te yüzde 0,2 ile ilk kez büyüme kaydetti.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, geçen yılın kasım ayında beklentileri aşarak bir önceki aya göre yüzde 0,7 yükselirken, bölgenin dış ticaret fazlası aynı anda 9,9 milyar avro oldu.