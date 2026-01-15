Haberler

Avrupa borsaları Fransa hariç yükselişle kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa borsaları, çip hisselerindeki artışla birlikte genel olarak yükseliş gösterdi. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,56 değer kazanarak 615 puana yükselirken, Almanya ve İngiltere borsaları da artış kaydetti. Fransa'da ise CAC 40 endeksi az bir değer kaybı yaşadı.

Avrupa borsaları, günü Fransa hariç yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları kapanışında gösterge endeksi Stoxx Europe 600, çip hisselerindeki artışla yüzde 0,56 değer kazanarak 615 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,45 artarak 25,374.51 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,44 yükselerek 45,849.77 puana ve İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,54 artışla 10,238.94 puana çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,21 değer kaybederek 8,313.12 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.16 itibarıyla yüzde 0,284 düşüşle 1,161 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa borsalarında yatırımcılar ABD, Danimarka ve Grönland yetkililerinin görüşmesi başta olmak üzere jeopolitik ve siyasi gelişmeleri yakından takip ederken, bölgede bugün açıklanan verilere göre İngiltere ekonomisi Kasım 2025'te yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti.

Almanya ekonomisi, iki yıl art arda yaşanan küçülmenin ardından 2025'te yüzde 0,2 ile ilk kez büyüme kaydetti.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, geçen yılın kasım ayında beklentileri aşarak bir önceki aya göre yüzde 0,7 yükselirken, bölgenin dış ticaret fazlası aynı anda 9,9 milyar avro oldu.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde

Türk İHA'ları, komşu ülkede gerilimin tavan yaptığı bölgede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi

Zehra'dan günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt
Para poşetini çöpe attı, çöp poşetiyle bankaya gitti

Elindeki poşeti çöpe attı, bankaya gidince hayatının şokunu yaşadı
Fatih Terim'den büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi

Büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşmelere başladı
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti

İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi

Zehra'dan günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: 'Hatırlamıyorum' dedi

Adı İmamoğlu ile anılan Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı

Toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı