Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Orta Doğu'daki çatışmalara rağmen Avrupa borsaları, üçüncü işlem gününü yükselişle kapattı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 1,37 artış göstererek 612,71 puana ulaştı.

Avrupa borsaları, Orta Doğu'da devam eden çatışmalara ilişkin haber akışının takip edildiği haftanın üçüncü işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 1,37 artışla 612,71 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 artarak 10.567,65, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,74 değer kazanarak 24.205,36, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,79 yükselerek 8.167,73 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,95 artışla 45.336,88 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 21.07 itibarıyla yüzde 0,14 artışla 1,16 oldu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının beşinci gününde küresel ticarette aksamaların yaşanabileceği ve enflasyonist baskıların yeniden artabileceğine yönelik kaygılar sürerken, Avrupa pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde şubat ayında bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,9 puanla son 3 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Avro Bölgesi'nde ocakta 51,6 olan hizmet sektörü PMI da şubatta son 2 ayın en yüksek seviyesi olan 51,9'a çıktı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yerli üretimi artırmak amacıyla kamu alımlarında Avrupalı şirketlere öncelik tanıyacak "Made in EU" girişimini kamuoyu ile paylaştı.

Dünyanın en büyük konteyner taşımacılık şirketlerinden Maersk, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Irak, Bahreyn ve Umman'a kargo rezervasyon kabulünü geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini belirterek, AB'ye gaz sevkiyatını tamamen durdurmak için gerekli çalışmaları yapmak üzere hükümete talimat vereceğini bildirdi.

