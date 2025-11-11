Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı
Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününde gösterge endeksi Stoxx Europe 600'ün yüzde 1,28 artışla 580,13 puana ulaşmasıyla birlikte yükseliş gösterdi. İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya borsalarında da artışlar gözlendi.
Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,28 artışla 580,13 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,15 artarak 9.899,6, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,53 değer kazanarak 24.088,06, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,25 yükselerek 8.156,23 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,24 artışla 44.438,88 puandan kapandı.
Avro/dolar paritesi, TSİ 21.48 itibarıyla yüzde 0,3 yükselişle 1,159 oldu.
Avrupa piyasaları, ABD'de federal hükümetin yeniden açılacağına dair beklentileri olumlu karşıladı.
Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi