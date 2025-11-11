Haberler

Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününde gösterge endeksi Stoxx Europe 600'ün yüzde 1,28 artışla 580,13 puana ulaşmasıyla birlikte yükseliş gösterdi. İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya borsalarında da artışlar gözlendi.

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,28 artışla 580,13 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,15 artarak 9.899,6, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,53 değer kazanarak 24.088,06, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,25 yükselerek 8.156,23 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,24 artışla 44.438,88 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 21.48 itibarıyla yüzde 0,3 yükselişle 1,159 oldu.

Avrupa piyasaları, ABD'de federal hükümetin yeniden açılacağına dair beklentileri olumlu karşıladı.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saygı duruşu sırasında telefonla konuşup volta atan öğrenci gözaltına alındı

Skandal görüntüyle ilgili yeni gelişme! Savcılık harekete geçti
Bedelsiz gelecek! Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Bedelsiz gelecek! G.Saray'a Premier Lig'den dev transfer
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Kastamonu'da 5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor

5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor
Saygı duruşu sırasında telefonla konuşup volta atan öğrenci gözaltına alındı

Skandal görüntüyle ilgili yeni gelişme! Savcılık harekete geçti
Türkiye'ye ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü! İçinde 20 personel vardı

Türkiye'ye ait uçak Gürcistan'da düştü! İşte içindeki personel sayısı
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın

Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın
Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini duyurdu

Bir devir kapanıyor: ''Bu son'' diyerek tarih verdi
Dur ihtarına uymadı, aracını emniyet müdürünün üzerine sürdü

Emniyet müdürünü eziyordu! Vurularak durduruldu
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi

Oğluyla birlikte sırra kadem basan anneden de acı haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.