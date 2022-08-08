Avrupa borsaları yükselişle kapandı Avrupa borsaları yükselişle kapandı. Avrupa borsaları yükselişle kapandı. Avrupa borsaları şirketlerin gelir ve karlarına ilişkin açıklamaların etkisiyle günü yükselişle kapattı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,57 artışla 438,93 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,57 artarak 7.482,37 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,84'lük artışla 6.524,44 puana yükseldi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,62'lik yükselişle 22.727,94 puandan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,84 artışla 13.687,69 puandan kapandı. Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.12 itibarıyla yüzde 0,26'lık yükselişle 1,027 seviyelerinden işlem görüyor. Ekonomi AA / Gökhan Kurtaran Ekonomi Haberler

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