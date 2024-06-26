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Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı

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Avrupa borsaları güne yükselişle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,33 artışla 519 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,77 yükselişle 18.302 puan seviyesinde işlem görüyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,45 üzerinde 8.285 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,26 primle 33.794 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,44 değer kazancıyla 11.168 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 artışla 7.706 puanda bulunuyor. Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,20 değer kaybıyla 1,0690 seviyelerinde seyrediyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler devam ederken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yıl sonuna kadar iki faiz indirimine gideceğine ilişkin fiyatlamalar güçleniyor. Dün açıklamalarda bulunan ECB üyesi Isabel Schnabel, Avro Bölgesi'nde faizlerin Fed'in faiz kararından önemli ölçüde farklılık gösterme ihtimalinin düşük olduğunu ifade ederek, 'Geçici olan hafif bir ayrışma olsa da genel olarak bunun gerçekten olacağından o kadar emin değilim.' dedi. ECB üyesi Olli Rehn ise bu sene içinde iki faiz indirimine daha gitmenin uygun olduğunu düşündüğünü belirtti. Analistler, bugün Almanya'da GfK tüketici güven endeksi ve ABD'de yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,33 artışla 519 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,77 yükselişle 18.302 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,45 üzerinde 8.285 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,26 primle 33.794 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,44 değer kazancıyla 11.168 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 artışla 7.706 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,20 değer kaybıyla 1,0690 seviyelerinde seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının ( Fed ) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler devam ederken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yıl sonuna kadar iki faiz indirimine gideceğine ilişkin fiyatlamalar güçleniyor.

Dün açıklamalarda bulunan ECB üyesi Isabel Schnabel, Avro Bölgesi'nde faizlerin Fed'in faiz kararından önemli ölçüde farklılık gösterme ihtimalinin düşük olduğunu ifade ederek, "Geçici olan hafif bir ayrışma olsa da genel olarak bunun gerçekten olacağından o kadar emin değilim." dedi.

ECB üyesi Olli Rehn ise bu sene içinde iki faiz indirimine daha gitmenin uygun olduğunu düşündüğünü belirtti.

Analistler, bugün Almanya'da GfK tüketici güven endeksi ve ABD'de yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Olli Rehn İspanya Almanya Fransa İtalya Fed Ekonomi Güncel Haberler

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