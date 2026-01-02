Avrupa borsaları yılın ilk işlem gününde yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, yılın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,67 artışla 596,14 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 artarak 9.951,14, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kazanarak 24.539,34, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,56 yükselerek 8.195,21 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,96 artışla 45.374,03 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.40 itibarıyla yüzde 0,09 düşüşle 1,173 oldu.

FTSE 100 endeks bugün ilk defa bir süre için 10 bin puanın üzerine çıktı.

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralıkta 0,8 puan azalarak 48,8 puanla son 9 ayın en düşük seviyesine indi.