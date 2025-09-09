Avrupa Borsaları Siyasi Belirsizliklerle Karışık Seyir İzliyor

Avrupa borsaları, Fransa'da güvenoyu alamayan hükümetin düşmesi sonrasından artan siyasi belirsizliklerle karışık bir seyir izliyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 552,7 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 24.783 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 9.230 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,7 primle 42.016 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 azalışla 15.001 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 kazançla 7.754 puan seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puan faiz indireceğine yönelik güçlü beklentilerin etkisiyle risk iştahı yüksek seyretmeye devam ediyor. Bu durum siyasi ve jeopolitik risklerin etkisiyle Avrupa borsalarında kendini tam gösteremiyor.

Fransa'da yaklaşık 9 aydır görevde olan Başbakan François Bayrou'nun azınlık hükümeti, 1958'den bu yana kendi inisiyatifiyle gittiği güven oylamasında düşen ilk hükümet oldu.

Bayrou hükümeti bazı resmi tatillerin kaldırılması ile 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren ve Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesi hükümeti güven oylamasına götürme kararı almıştı. Ülkede daha önce 2 hükümet ise muhalefetin sunduğu gensoru önergeleriyle düşürülmüştü.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önümüzdeki günlerde yeni bir başbakan ataması bekleniyor.

Öte yandan, dün açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, NATO'nun Avrupa için güvenlik mimarisinin belkemiği olarak kalmaya devam ettiğini söyledi.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olacağını kaydetti.