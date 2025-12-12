Haberler

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

ABD Merkez Bankası'nın para politikası kararları ve yoğun veri gündemi ışığında Avrupa borsaları haftanın son işlem gününde yükseliş gösteriyor. Almanya DAX endeksi yüzde 0,7, İngiltere FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 primle işlem görüyor. Fed'in gelecekteki faiz indirimine yönelik sinyalleri ve BoE Başkanı Bailey'nin açıklamaları ekonomik gelişmelere damga vuruyor.

Avrupa borsalarında, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) para politikası kararlarının açıklandığı ve bölgede yoğun veri gündeminin takip edildiği haftanın son işlem gününde pozitif seyir izleniyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 artışla 584,3 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 24.453 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 primle 9.750 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 kazançla 8.139 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,8 artışla 44.033 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 artışla 16.998 puan seviyesinde bulunuyor.

Fed'in gelecek yıl ne ölçüde gevşeyeceğine yönelik soru işaretleri oluşurken, Bankanın federal fon oranına ilişkin tahminini gelecek yıl için yüzde 3,4'te sabit bırakması, 2026'da bir faiz indirimi öngörüldüğünün sinyalini vermişti.

Gelecek yıl Fed'in bir faiz indirimi öngörmesine karşın para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl genelinde toplam 2 faiz indirimi yapılacağı tahmin edilirken, bu durum risk iştahının artmasını sağladı.

Avrupa tarafında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in açıklamaları öne çıktı. Bailey, BoE'nin bilançosundaki faiz oranı riskini olabildiğince azaltmak istediğini belirterek, kalan 553 milyar sterlinlik (740 milyar dolar) devlet tahvili varlıklarını büyük ölçüde eritmeyi hedefleyeceğini ima etti.

Bölgede jeopolitik gelişmeler de takip edilirken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'da barışın sağlanması için krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti. Zaharova, "Bunun farkında ne kadar çabuk olunursa, mesele o kadar hızlı çözülür." dedi.

Makro ekonomik tarafta ise Almanya'da kasım ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0,2 azalırken yıllık bazda yüzde 2,3 arttı.

İngiltere'de ise ekim ayı sanayi üretimi aylık bazda yüzde 1,1, yıllık bazda yüzde 0,8 artış kaydetti. Aynı dönemde İngiltere'nin dış ticaret dengesi 4 milyar 824 milyon sterlin açık verdi.

