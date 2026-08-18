Avrupa Borsaları Jeopolitik Gerilimle Karışık

Avrupa borsaları, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilim ve yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle karışık seyrediyor.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yeniden tırmanan jeopolitik gerilim, artan petrol fiyatları ve yükselen tahvil getirilerinin oluşturduğu risklerle negatif seyrediyor.

ABD-İran gerilimi küresel piyasalarda risk iştahını törpülemeye devam ediyor. Orta Doğu'da barış umutlarının azalmasıyla petrol fiyatları yükselirken bu durum piyasalardaki risk iştahını baskılıyor.

Bölgede gerilimin sona ereceğine dair herhangi bir kayda değer gelişmenin olmaması yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oluyor.

Jeopolitik gerilimler, Avrupa piyasalarında risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Enerji fiyatlarındaki artışlar bölgede pay piyasaları üzerinde baskı oluşturuyor.

Bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de işsizlik oranı nisan-haziran döneminde yüzde 4,9 ile beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti.

Avrupa piyasalarında saat 10.35 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 düşüşle 654 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 10.721 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 26.236 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 53.340 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 8.566 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yatay seyirle 19.990 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA