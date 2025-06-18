Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

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Avrupa borsaları, gün boyunca dalgalı bir seyir izleyerek karışık kapanışlar gerçekleştirdi. Stoxx Europe 600 değer kaybederken, Almanya'nın DAX 40 ve Fransa'nın CAC 40 endeksleri de düştü. Öte yandan İtalya ve İngiltere'deki endeksler sınırlı artışlar gösterdi. Küresel piyasalarda jeopolitik gerilim ve ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı dikkatle takip ediliyor.

Avrupa borsaları, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,36 değer kaybederek 540,33 puana indi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 23.317,81 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 azalarak 7.656,12 puana indi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,08 değer kazanarak 39.418,61 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,11 artışla 8.843,47 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 22.48 itibarıyla yüzde 0,113 düşüşle 1,147 seviyelerinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilim takip edilirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı yatırımcıların odağında yer aldı. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

Avrupa tarafında ise gözler İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) yarınki politika faiz kararında olacak. BoE'nin politika faizini yüzde 4,25'te sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de yıllık enflasyon mayısta yüzde 3,4 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Ancak, BoE, enflasyonu yüzde 2 seviyesine çekmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
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