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Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

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Avrupa borsaları, ABD'de açıklanacak nisan enflasyon verileri öncesi küresel piyasalarda yön arayışının sürmesiyle karışık bir seyirle günü tamamladı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,02 artarken, sektörel bazda inşaat şirketleri düşüş gösterirken otomobil ve yedek parça üreticileri değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,24 artarak 1,08 seviyesinde işlem gördü.

Avrupa borsaları, ABD'de çarşamba günü açıklanacak nisan enflasyon verileri öncesi küresel piyasalarda yön arayışının sürmesiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,02 artarak 520,86 puana yükseldi. İnşaat ve inşaat malzemeleri üretileri şirketlerinin hisseleri, bugün ortalama yüzde 0,82 düşüş gösterirken, otomobil ve yedek parça üreticisi şirketlerinin hisseleri yüzde 1,38 değer kazandı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,16 değer kaybederek 18.742,22 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 gerileyerek 8.414,99 puana indi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 gerileyerek 8.209,28 puana düşerken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,46 değer kazanarak 34.815,91 puana yükseldi.

Şirket hisselerinden, Danimarkalı denizcilik şirketi Maersk'ın hisseleri, geçen hafta Kızıldeniz'deki ticaret aksaklıklarının gelecek yıla kadar süreceğini açıklamasının ardından günü yaklaşık yüzde 8 değer kazanarak kapattı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.26 itibarıyla yüzde 0,24 artarak 1,08 seviyesinde işlem gördü.

Küresel piyasalarda yatırımcılar, ABD'de son dönemde beklenenden daha yüksek çıkan enflasyon rakamlarına odaklanırken, ülkede nisan ayı enflasyonu çarşamba günü açıklanacak.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerle yatırımcıların temkinli durduğunu ifade eden analistler, Fed'in enflasyona karşı faiz artırımlarına geri dönmesinin büyük ölçüde ihtimal dışı olduğunu belirtti.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda ise yüzde 3,5 artmıştı.

Ülkede nisan ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,4 olması yönünde.

Kaynak: AA / Ekonomi

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